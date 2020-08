Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você usa o Microsoft Teams , deve saber que o serviço está repleto de recursos, incluindo a capacidade de gravar.

A gravação é particularmente útil se você deseja salvar uma reunião para revisar mais tarde. Imagine, por exemplo, que você use o Microsoft Teams para participar de eventos de trabalho, cursos online ou seminários. A capacidade de comunicação virtual com outras pessoas é útil em si mesma, mas o Teams leva isso a outro nível, permitindo que você grave facilmente qualquer reunião, videochamada, aula, sessão - como você quiser chamá-la.

A gravação captura áudio, vídeo e atividades de compartilhamento de tela, o que é útil para mais tarde, quando você estiver estudando ou simplesmente precisar se lembrar do que seu chefe disse em uma chamada. Todos os participantes são notificados quando uma gravação começa e a filmagem é salva na nuvem (Microsoft Streams) imediatamente para você e os participantes acessarem imediatamente. Incrível, certo? Aqui está tudo o que você precisa saber.

Antes de gravar no Microsoft Teams, você precisa iniciar ou ingressar em uma reunião.

Abra o aplicativo de desktop ou aplicativo móvel Microsoft Teams . Vá para Equipes (ícone de pessoas) na lateral do aplicativo. Escolha o canal em que deseja se encontrar na lista. Na guia Postagens, procure Meet (ícone de câmera) no canto. No menu suspenso, selecione Conheça agora (ícone da câmera).

A Microsoft oferece mais maneiras de como iniciar uma reunião aqui. Também detalha como você pode participar de uma reunião no Teams aqui.

Abra o aplicativo de desktop ou aplicativo móvel Microsoft Teams . Vá para os controles da reunião. Selecione Mais opções *** > Iniciar gravação. Todos os participantes da reunião serão notificados quando você iniciar a gravação.

Para interromper a gravação, acesse os controles da reunião e selecione Mais opções **> Parar gravação .

A Microsoft disse que pode demorar um pouco para que sua gravação seja processada. Você receberá um email do Microsoft Stream quando a gravação estiver disponível e pronta para exibição. Ele também aparecerá no chat ou canal da reunião.

A Microsoft tem um hub de suporte aqui com mais informações sobre como gravar no Microsoft Teams. Também temos um guia do Microsoft Teams aqui .

Escrito por Maggie Tillman.