O destino da TikTok nos EUA será decidido até 15 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O presidente Donald Trump confirmou ainda que a TikTok deve vender suas operações nos Estados Unidos até 15 de setembro ou arriscar uma proibição - embora não haja nenhuma pista de como uma proibição pode mesmo ser totalmente aplicada.

Segundo a Bloomberg , Trump disse: "Não me importo de saber se é a Microsoft ou outra pessoa, uma grande empresa, uma empresa segura, uma empresa muito americana.

"Ele será encerrado em 15 de setembro, a menos que a Microsoft ou outra pessoa possa comprá-lo e elaborar um acordo, um acordo apropriado, para que o Tesouro dos Estados Unidos receba muito dinheiro".

Como um grande pagamento para o Tesouro funcionaria é uma incógnita.

No fim de semana, a Microsoft disse em um post que pretendia comprar as operações da TikTok nos EUA e no Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Na publicação , a Microsoft reforçou o argumento de que "aprecia totalmente a importância de abordar as preocupações do presidente. Está comprometida em adquirir o TikTok sujeito a uma revisão completa da segurança e fornecer benefícios econômicos adequados aos Estados Unidos".

Naturalmente, a última declaração de Trump é mais suave do que sua abordagem inicial bombástica. Segundo vários relatos , Trump disse a repórteres durante um voo do Air Force One em 31 de julho que proibiria o aplicativo. "No que diz respeito ao TikTok, estamos banindo-os dos Estados Unidos. Eu tenho essa autoridade. Posso fazê-lo com uma ordem executiva ou com isso".

Além disso, de acordo com a CNBC News , Trump indicou durante o voo que não apoiava a Microsoft na compra do TikTok.

O TikTok é usado para criar e compartilhar vídeos . Os criadores podem aproveitar o vasto catálogo de efeitos sonoros, músicas e filtros do aplicativo para gravar clipes curtos de dança e sincronização labial. Há um número incontável de vídeos para descobrir, todos sobre diferentes tópicos.

Escrito por Dan Grabham.