Trump toma medidas para restringir o TikTok e o WeChat

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já sabíamos que o presidente Donald Trump disse que a TikTok deve vender suas operações nos EUA até 15 de setembro ou arriscar uma proibição - embora não haja nenhuma pista de como uma proibição poderia ser totalmente aplicada.

Mas Trump agora assinou uma ordem executiva para reforçar o ponto, proibindo qualquer "transação com a empresa-mãe da TikTok, a ByteDance. A ordem entra em vigor em 45 dias.

Uma ordem semelhante foi feita contra o WeChat , mas isso é ainda mais estranho, dado que seu dono, Tencent, tem seus dedos em inúmeros jogos, empresas sociais e musicais e removê-los dos negócios nos Estados Unidos é certamente irreal.

Também há dúvidas sobre o que isso significa para, por exemplo, Apple e Google que vendem esses aplicativos em suas lojas de aplicativos.

De acordo com a Bloomberg , Trump disse no início deste mês: "Não me importo se é a Microsoft ou outra pessoa, uma grande empresa, uma empresa segura, uma empresa muito americana a compra.

"Ele vai fechar em 15 de setembro, a menos que a Microsoft ou outra pessoa consiga comprá-lo e fazer um acordo, um acordo apropriado, para que o Tesouro dos Estados Unidos receba muito dinheiro."

Ninguém sabe como funcionaria um grande pagamento ao Tesouro.

No fim de semana, a Microsoft disse em um blog que tinha como objetivo comprar as operações da TikTok nos Estados Unidos, assim como as do Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Na postagem , a Microsoft reforçou o ponto de que "reconhece plenamente a importância de abordar as preocupações do presidente. Está comprometida em adquirir a TikTok sujeita a uma revisão completa de segurança e fornecer benefícios econômicos adequados aos Estados Unidos".

Naturalmente, a última declaração de Trump é mais suave do que sua bombástica abordagem inicial. De acordo com vários relatos , Trump disse a repórteres durante um voo do Força Aérea Um em 31 de julho que proibiria o aplicativo. "No que diz respeito ao TikTok, estamos banindo-os dos Estados Unidos. Tenho essa autoridade. Posso fazer isso com uma ordem executiva ou algo assim."

E, além disso, de acordo com o CNBC News , Trump indicou durante aquele vôo que não apoiava a compra do TikTok pela Microsoft.

TikTok é usado para criar e compartilhar vídeos . Os criadores podem aproveitar o vasto catálogo do aplicativo de efeitos sonoros, música e filtros para gravar clipes curtos deles mesmos dançando e dublando. Há um número incontável de vídeos para descobrir, todos sobre tópicos variados.

Escrito por Dan Grabham.