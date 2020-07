Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está lançando um novo aplicativo de Segurança Familiar para iOS e Android após meses de testes.

A gigante do software projetou o aplicativo para que as famílias possam gerenciar com mais facilidade o tempo de jogo e o uso das crianças. Os pais usam o aplicativo Segurança da Família para receber relatórios em tempo de exibição e podem definir limites de tempo para os filhos (embora possam solicitar extensões). O aplicativo sincroniza limites nos dispositivos Windows, Xbox e Android para todos os jogos e aplicativos - impedindo que as crianças mudem para outra tela para aproveitar mais algumas horas.

Os pais também podem bloquear aplicativos específicos e restringir gastos em contas com e-mails de solicitação de compra. Existem até filtros da web e de pesquisa para limitar a navegação no navegador Edge da Microsoft (no Windows, Xbox e Android), e o Family Safety também pode ser usado para o compartilhamento de localização entre os membros da família.

A Microsoft indicou que está trabalhando para trazer muitos desses recursos para os usuários do iPhone do aplicativo Family Safety também.

Por fim, a empresa planeja adicionar notificações para quando os familiares chegarem ou saírem de um local, mas será um recurso premium para assinantes do Microsoft 365. Os usuários do Microsoft 365 nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá também receberão um recurso de segurança para dirigir projetado para fornecer "informações sobre o comportamento ao dirigir".

O aplicativo Microsoft Family Safety já está disponível na Google Play Store . Ele estará disponível na App Store da Apple até o final de agosto de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.