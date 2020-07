O que é o Windows Hello? O sistema de segurança amigável da Microsoft explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você possui um dispositivo Windows 10 e descobre que está se perguntando o que é o Windows Hello ou como configurá-lo, veio ao lugar certo.

Vamos orientar você sobre o que é o sistema de segurança amigável da Microsoft. Incluindo tudo o que você precisa saber, desde a configuração até o uso e os possíveis problemas que possa ter.

Em um nível básico, o Windows Hello é uma maneira diferente de fazer login nos dispositivos com Windows, muito mais conveniente do que uma senha tradicional.

Dependendo do seu dispositivo, o Windows Hello pode lhe dar acesso ao login usando suas impressões digitais, uma digitalização da íris ou reconhecimento facial da sua webcam.

Fazer logon dessa maneira é obviamente muito mais conveniente, pois você não precisa se esforçar para lembrar qual é a sua senha ou lidar com o incômodo de digitar a coisa errada três vezes antes de fazer o login no Windows.

Existem alguns argumentos de que o Windows Hello também é mais seguro, pois você não será tentado a usar uma senha simples e fácil de adivinhar para o seu laptop ou desktop, mas, em vez disso, contará com as várias opções biométricas.

A Microsoft faz questão de dizer o quão seguro é o Windows Hello. A empresa diz que você pode usar sua impressão digital, face ou íris para fazer login com segurança "de nível empresarial", sem nada que hackers ou outros indivíduos nefastos possam roubar.

Outras pessoas não podem assistir você digitar seu pin ou senha e obter acesso dessa maneira. Eles também não podem simplesmente usar uma foto do seu rosto para enganar o sistema, pois o Windows Hello foi projetado de maneira inteligente para funcionar apenas para pessoas reais.

Da mesma forma, se alguém roubar seu laptop, ele não poderá fazer login no seu dispositivo, a menos que também possa usar seu rosto, impressão digital ou íris para ativar o Windows Hello.

Os dados biométricos do usuário também não são enviados para a nuvem . Estes são armazenados no dispositivo. Portanto, os hackers não podem simplesmente invadir os servidores da Microsoft para obter acesso aos seus dados.

Você precisa atender a certos critérios para configurar o Windows Hello. Obviamente, você precisa do Windows 10 para começar, mas também precisa da tecnologia certa no seu dispositivo - uma webcam ou sensor de impressão digital é claramente uma obrigação.

Você pode seguir as etapas simples de configuração, abrindo as opções de sinal no Windows. Para fazer isso, clique na tecla Windows no teclado e digite "Opções de entrada" para encontrar as configurações relevantes.

Como alternativa, siga estas etapas:

Clique na tecla Windows

Clique na engrenagem de configurações no canto inferior esquerdo

Nas configurações do Windows, clique em Contas

Na navegação esquerda, clique em "opções de login"

Vale ressaltar que nem todas as máquinas serão compatíveis com o Windows Hello. Mesmo se você tiver uma webcam, não terá necessariamente a webcam certa para marcar as caixas. A câmera precisa ter a tecnologia para lidar com imagens por infravermelho próximo .

Nas opções de entrada, você pode clicar para selecionar as várias opções do Windows Hello. Optando por fazer login usando sua câmera, impressão digital, senha ou outro método.

Depois de escolher sua opção preferida, o Windows o guiará pelo processo - seja digitalizando suas impressões digitais, registrando seu rosto ou criando um PIN.

Para o registro de impressões digitais, geralmente é necessário colocar o dedo no leitor, levantá-lo, colocá-lo novamente e repetir em vários ângulos até que a máquina tenha uma boa digitalização.

Vale ressaltar que, se você não tiver um scanner de impressão digital embutido em sua máquina, poderá comprar um pós-venda que você pode simplesmente conectar ao dispositivo para usar com o Windows Hello. Apenas verifique se é compatível com Windows Hello.

Você pode encontrar ocasiões em que o Windows Hello não funcionará com sua câmera. Esses problemas podem ser intermitentes e você ainda terá a opção de fazer login por meio de um PIN.

Se você descobrir regularmente que sua câmera não está funcionando, há várias etapas diferentes que você pode seguir para corrigi-la.

Redefinir reconhecimento facial - Volte para as configurações de login e clique para remover o reconhecimento facial e clique em "redefinir" essas configurações. Reinicie sua máquina e configure-a novamente.

Volte para as configurações de login e clique para remover o reconhecimento facial e clique em "redefinir" essas configurações. Reinicie sua máquina e configure-a novamente. Baixe drivers e atualizações - se possível, verifique e baixe os drivers mais recentes para sua webcam do fabricante relevante. Verifique também as configurações do Windows Update (clique na tecla Windows e procure "verificar se há atualizações") e verifique se a sua máquina possui as últimas atualizações instaladas.

se possível, verifique e baixe os drivers mais recentes para sua webcam do fabricante relevante. Verifique também as configurações do Windows Update (clique na tecla Windows e procure "verificar se há atualizações") e verifique se a sua máquina possui as últimas atualizações instaladas. Execute a solução de problemas - clique no menu Iniciar e clique na engrenagem de configurações, vá para Atualização e segurança e clique em "Solução de problemas". A partir daí, você pode executar a solução de problemas de hardware e dispositivos.

Se o seu dispositivo for compatível com Windows Hello e você o compartilhar com outras pessoas em sua casa, haverá mais boas notícias, pois é possível configurar a entrada do Windows Hello para cada usuário.

Para fazer isso, abra as configurações da conta seguindo as mesmas etapas acima. Clique em "família e outros usuários" e siga as etapas para adicioná-los ao seu dispositivo. Feito isso, saia da sua própria conta e faça login na outra conta e faça com que a outra pessoa execute o processo de instalação do Windows Hello.

Você pode acessar o dispositivo usando o sistema de login mais simples.