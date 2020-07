Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com tantos serviços de videoconferência lançando constantemente novos recursos e configurações, é difícil acompanhar e evitar o cansaço. No entanto, a Microsoft está avançando com uma atualização maciça do Microsoft Teams . É claro, traz novos recursos, incluindo um Modo Juntos para esses tempos de pandemia.

No entanto, para manter as coisas um pouco interessantes, a empresa também está introduzindo novos equipamentos de equipes de terceiros. Aqui está o que você precisa saber.

Em 8 de julho de 2020, a Microsoft anunciou uma atualização para o Microsoft Teams. Aqui está um resumo das maiores mudanças.

Com o Modo Juntos, você pode criar um avatar ao vivo. A Microsoft disse que está usando a IA para retratar seu rosto e ombros e colocá-lo em um espaço virtual, ou "visualização", e que você pode até dar um tapinha nos ombros e fazer cumprimentos virtuais. Pense nisso como uma nova visão das grandes visualizações da galeria durante as vídeo chamadas. Inicialmente, os usuários terão a opção de usar uma exibição de auditório. A Microsoft está trabalhando em mais visualizações, no entanto, que estão chegando ao fim.

Confusamente, separado do Modo Juntos, a Microsoft também está lançando uma nova exibição dinâmica para as Equipes. É mais como um modo. Isso permitirá que você compartilhe conteúdo com outras pessoas na videochamada - útil para casos em que você precisa apresentar um deck de slides, mas ainda deseja poder ver e interagir com os participantes.

O Microsoft Teams está adicionando filtros de vídeo e reações ao vivo. Você pode usar esses filtros para ajustar os níveis de iluminação ou o foco da câmera durante as videochamadas, enquanto as reações ao vivo permitirão que os participantes reajam com emoji, que todos podem ver durante a videochamada.

A Microsoft anunciou o hardware do Microsoft Teams! Chamados de equipes de exibição, os primeiros novos dispositivos são da Lenovo e Yealink. Esses equipamentos serão dedicados às equipes, com tela sensível ao toque e integração com Cortana. O ThinkSmart View da Lenovo será um dos primeiros a chegar. É basicamente uma tela inteligente.

As reuniões do Microsoft Teams crescerão em breve para oferecer suporte a até 1.000 participantes (e até 20.000 se as pessoas estiverem participando para assistir). Também está adicionando transcrições ao vivo às equipes no final deste ano, bem como a capacidade de traduzir legendas ao vivo em legendas em outro idioma. As respostas sugeridas também estão chegando ao Microsoft Teams. Estes serão breves e automatizados e baseados no contexto de mensagens anteriores nos canais.

A Microsoft está trazendo bolhas de bate-papo para as equipes ainda este ano, para que as conversas enviadas durante as reuniões das equipes apareçam acima de uma chamada para que todos possam ver claramente. Por fim, a integração da Cortana está chegando iminentemente à versão móvel do aplicativo, permitindo que você peça à Cortana para fazer uma chamada, participar de reuniões, compartilhar arquivos e muito mais.

Atualmente, a Microsoft está lançando o Modo Juntos para o Microsoft Teams. Geralmente, ele deve estar disponível para todos os usuários até agosto de 2020. O restante dos novos recursos do Microsoft Teams chegarão ao aplicativo ainda este ano. Enquanto isso, os primeiros Microsoft Teams Displays com Cortana devem chegar até o final de 2020.