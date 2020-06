Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft está lançando uma prévia do Microsoft Defender ATP para Android. A empresa revelou pela primeira vez no início deste ano que seu software antivírus Defender chegaria ao iOS e Android, mas, na época, não revelou uma data de lançamento.

Agora, está lançando uma visualização pública para Android, completa com proteção contra phishing. O Defender para Android também garantirá que sites maliciosos ou não seguros enviados por aplicativos, SMS ou e-mail sejam imediatamente bloqueados. Também possui algo chamado tecnologia Defender SmartScreen, que bloqueia as conexões de rede que aplicativos mal-intencionados podem fazer sem o seu conhecimento.

"As verificações são realizadas instantaneamente, detectando malware e aplicativos potencialmente indesejados", disse Kanishka Srivastava, gerente sênior de programas da Microsoft. "Se um aplicativo seguro for baixado, o usuário final verá uma notificação leve informando que o aplicativo está limpo".

Lembre-se de que a Microsoft iniciou uma visualização pública do seu software antivírus Defender para MacOS, há cerca de um ano. Oferece proteção completa contra vírus e ameaças, além da capacidade de executar verificações rápidas ou completas em todo o sistema. A Microsoft ainda está planejando uma versão para iOS do software antivírus, mas será limitada, considerando os aplicativos da Apple para iOS e impedindo o carregamento lateral.

"Nos próximos meses, lançaremos recursos adicionais no Android e você ouvirá mais sobre nossos investimentos em defesa de ameaças móveis para dispositivos iOS", disse Rob Lefferts, vice-presidente de segurança do Microsoft 365.

Esperamos aprender mais sobre como a versão iOS do aplicativo funcionará, pois a empresa ainda não forneceu detalhes completos.

Para experimentar o Microsoft Defender ATP para Android, você precisa usar um ambiente gerenciado através da Proteção Avançada contra Ameaças do Microsoft Defender. Você pode se inscrever para uma avaliação gratuita do Microsoft Defender Advanced Threat Protection aqui . Depois de fazer isso, como administrador, você pode ativar o acesso ao Defender ATP para Android na Central de Segurança do Microsoft Defender. Há mais sobre como aqui .