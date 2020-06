Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft acaba de implantar uma nova e agradável atualização para seu aplicativo de teclado alternativo SwiftKey, trazendo um suporte de idioma muito mais amplo para a mesa e também adicionando um modo com uma mão para facilitar a digitação.

O aplicativo agora está na versão 2.7.9, e a atualização está focada nesses dois pontos. O primeiro, suporte a idiomas mais amplo, inclui outros 400 idiomas, deixando o total que o SwiftKey suporta em mais de 600.

Isso faz com que ele amplie significativamente os recursos do teclado e sugere que a Microsoft espera encontrar mais sucesso global com o tempo.

O modo com uma mão, entretanto, é algo que faz amplamente o que diz na lata, para corresponder a vários outros teclados que oferecem layouts semelhantes.

Ele diminui um pouco o layout do teclado, para facilitar o alcance de um dedo ou polegar durante a digitação, deixando a outra mão livre para fazer o que você quiser.

O modo pode ser ativado e desativado pressionando longamente a tecla emoji no teclado, simplificando a ativação e desativação. Esta é uma boa atualização de qualidade de vida para os usuários do iPhone, embora ainda seja possível ver quanto do mercado a Microsoft pode manter, especialmente agora que o teclado padrão do iOS suporta digitação com furto.

Você pode pegar a atualização na Apple App Store agora.