SwiftKey torna-se Microsoft SwiftKey Keyboard, anos após a aquisição

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em 2016, a Microsoft comprou o SwiftKey , mas nos últimos anos - apesar do popular teclado de terceiros mudar o design e aumentar o conjunto de recursos - a gigante empresa de tecnologia resistiu à mudança de marca. Até agora, parece.

Na versão beta recentemente atualizada do aplicativo de teclado SwiftKey para Android, há algumas dicas sutis sobre a mudança de nome.

Enquanto a listagem da Play Store mantém a rotulagem tradicional do SwitKey Beta, quando o aplicativo é instalado, seu rótulo na tela inicial ou na gaveta de aplicativos é Microsoft Swiftkey e, em seguida, quando sua miniatura é visualizada na janela de aplicativos recentes do Android, o nome do aplicativo é Teclado Microsoft SwiftKey Beta .

Da mesma forma, o Microsoft SwiftKey está na barra de espaço do teclado e também é mencionado no menu da barra lateral / configurações do aplicativo. É seguro dizer que estes são sinais de que a mudança de marca está em andamento. A mudança parece ter sido identificada pela primeira vez por um dos leitores da Polícia Android .

Na época em que a Microsoft adquiriu o SwiftKey, a empresa estava passando por uma série de gastos quando se tratava de aplicativos e serviços populares para smartphones.

Ele adquiriu o calendário Sunrise , antes de adicionar seus recursos ao calendário do aplicativo Outlook e desligá-lo, com um destino semelhante a acontecer no Wunderlist , que será encerrado este mês com a Microsoft tendo tomado seus melhores recursos e adicionando-o ao seu próprio aplicativo To Do.

SwiftKey, então, foi quem manteve (principalmente) sua própria identidade. Ou, pelo menos, até a última atualização.

Felizmente para aqueles que são fãs do aplicativo e ainda usam o SwiftKey como teclado principal, a Microsoft não parece retirar o aplicativo de suas partes para, em seguida, escolher os melhores bits para seus próprios serviços existentes.

Enquanto a mudança de marca está em andamento, pelo menos o aplicativo parece ter futuro. Ao contrário do Sunrise e Wunderlist.