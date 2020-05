Como capturar imagens em laptops e desktops com Windows 10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você deseja capturar sua tela ou parte dela ao usar o Windows 10, ficará satisfeito em saber que existem várias maneiras fáceis de fazer isso.

Siga-nos em uma jornada que ensinará maneiras novas, fáceis e magníficas de capturar imagens que você vai adorar.

Imprimir tela é a maneira mais básica de capturar sua tela. Você costuma vê-lo rotulado como PrtScn ou PrtSc no teclado.

Pressionar esse botão captura um instantâneo da tela inteira e o copia para a área de transferência, para que você possa colá-lo em outro lugar.

Essa é provavelmente uma das maneiras mais rápidas e fáceis de tirar uma captura de tela. No entanto, também requer um pouco mais de esforço, pois você precisará colá-lo em algo como o Microsoft Paint para editar e recortá-lo em algo útil.

Vale a pena notar que em alguns laptops você pode encontrar o botão PrtScn escondido nas teclas de função. Se for esse o caso, pode ser necessário pressionar FN + PrtScn juntos para capturar a tela. Essa lógica também se aplica aos outros métodos descritos abaixo que também incluem esse botão.

Enquanto o botão Imprimir tela copia apenas a imagem da tela para a área de transferência, é possível usar um atalho de teclado para salvar a tela inteira.

Pressionar o botão Windows Key e Print Screen ao mesmo tempo captura toda a tela e a salva como um arquivo PNG. Você pode encontrar essa captura de tela através do Windows Explorer, acessando a pasta Imagens do seu PC e procurando uma pasta chamada Capturas de tela.

Para tornar sua captura de tela mais específica, você pode pressionar os botões Alt e Print Screen juntos ao mesmo tempo. Isso capturará apenas a janela que você está usando atualmente.

Como a função padrão Print Screen, isso apenas a captura e copia na área de transferência, mas significa que apenas obtém a janela que você está usando e nem todo o resto da tela também. Isso deve facilitar a edição e o compartilhamento.

A maneira mais fácil e satisfatória de tirar screenshots no Windows é com a ferramenta Snip & Sketch.

Este é um aplicativo gratuito incluído no Windows 10 como padrão. Você pode encontrá-lo clicando na tecla Windows e pesquisando na sua máquina.

Se não conseguir encontrá-lo por algum motivo, faça o download gratuitamente na Microsoft Store aqui .

O Snip & Sketch substitui a Snipping Tool mais antiga das versões anteriores do Windows 10. Essa ferramenta está sendo alterada e substituída pelo Snip & Sketch, mais rico em recursos.

É fácil usar o Snip & Sketch para capturar uma captura de tela no Windows. Abra o aplicativo e clique no botão novo. Você descobrirá que pode arrastar o cursor e destacar uma área para capturar.

Depois de fazer isso, a ferramenta será aberta novamente com a captura de tela. Você pode esboçar, desenhar, anotar, destacar e até recortar dentro do aplicativo até ficar satisfeito com a captura de tela e estar pronto para compartilhá-la.

Em seguida, no canto superior direito do aplicativo, você poderá salvar a captura de tela como um arquivo, copiá-la para a área de transferência ou clicar para compartilhá-la via Skype, correio ou OneNote.

Você verá em breve que o Snip & Sketch é incrivelmente útil e a maneira mais simples de capturar capturas de tela no Windows.

A boa notícia é que você pode definir o Snip & Sketch como ferramenta padrão para capturas de tela e ativá-lo com um botão.

Clique na tecla Windows na sua máquina e digite "Configurações do teclado Facilidade de Acesso". Nesse menu, você deverá ver esta opção:

"Use o botão PrtScn para abrir o recorte da tela" - clique aqui e isso altera a configuração do teclado para que o botão PrtScn inicie automaticamente o processo de recorte com o Snip & Sketch.

Outra opção é usar um atalho de teclado para iniciar a ferramenta Recorte e esboço. Pressione a tecla Windows + shift + s e você verá a tela escurecer e o menu Cortar e esboçar aparecer.

O aplicativo em si não será aberto primeiro dessa maneira; em vez disso, você terá acesso imediato para começar a capturar e desenhar. Em seguida, copie ou salve sua captura de tela normalmente.