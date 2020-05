Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft está lançando um novo aplicativo, chamado Segurança da Família , especificamente para gerenciar o screentime das crianças.

Para obter acesso ao aplicativo, que está disponível agora na visualização para dispositivos Android e iOS, preencha este formulário aqui. Certifique-se de marcar quantos membros da família você deseja adicionar à mesma conta de visualização. O Family Safety foi anunciado pela primeira vez no final de março e é considerado uma atualização e uma extensão dos recursos do grupo familiar para dispositivos Windows e Xbox.

Com a Segurança da Família, os pais podem usar relatórios de recebimento sobre o tempo de exibição e o uso de aplicativos. Eles também podem definir limites de tempo e usar controles para limitar o conteúdo, além de ativar o compartilhamento de local. O aplicativo possui um detalhamento codificado por cores de sua atividade em várias seções de infográfico.

A Microsoft disse que o Family Safety sincroniza com os dispositivos Windows e Xbox:

"Agora, quando você diz apenas uma hora de um determinado jogo, isso realmente significa uma hora do jogo - seja em um PC com Windows, Xbox ou Android", disse Aimee Sudeck, gerente de produtos do Microsoft 365, em uma postagem no blog . “E se ficarem sem tempo de tela, poderão pedir mais. Você tem a opção de adicionar mais tempo ou não com base no que é certo para sua família. ”

A Microsoft não anunciou quando o aplicativo estará disponível geralmente na App Store ou no Google Play Store, mas como parte da pré-visualização, a empresa disse que está "procurando famílias com crianças de todas as idades" que "fornecerão feedback" de forma ativa. .