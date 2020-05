Aparentemente, o Windows 10X está chegando aos laptops padrão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft trabalha em uma nova versão do Windows 10 há um tempo. Ele foi projetado para dispositivos de tela dupla, mas agora também parece estar chegando aos laptops padrão.

Conhecida como Windows 10X , diz-se que esta atualização reinventa a experiência do Windows para sistemas de vídeo duplo. Especificamente para os gostos do Microsoft Surface Duo e Neo . Havia rumores de que, no ano passado, o Windows 10X poderia estar chegando a todos os tipos de dispositivos. A Microsoft confirmou isso em uma postagem recente no blog .

Panos Panay, diretor de produtos da Windows and Devices explica:

"Com o Windows 10X, projetamos a flexibilidade, e essa flexibilidade nos permitiu focar em dispositivos Windows 10X de tela única que aproveitam o poder da nuvem para ajudar nossos clientes a trabalhar, aprender e jogar de novas maneiras. os dispositivos de tela serão a primeira expressão do Windows 10X que entregamos aos nossos clientes e continuaremos a procurar o momento certo, em conjunto com nossos parceiros OEM, para colocar no mercado dispositivos de tela dupla. "

Não está claro neste momento quais benefícios os laptops padrão e outros dispositivos de tela única obterão no Windows 10X. Embora a Microsoft afirme que o Windows 10X será focado na produtividade e otimizado para isso também.

Não temos nenhuma palavra oficial sobre quando a nova versão do Windows aparecerá ou como a atualização ocorrerá. Esperamos descobrir mais durante o Microsoft Build 2020 .