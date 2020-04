Como usar planos de fundo personalizados no Microsoft Teams e os melhores para escolher

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como o Zoom , o Microsoft Teams está aprimorando constantemente com novas atualizações para nos ajudar a trabalhar e se comunicar remotamente. Uma dessas atualizações é a capacidade de adicionar planos de fundo às suas chamadas para ocultar a bagunça e o caos do seu mundo ou apenas melhorar um pouco as coisas.

Se você está querendo saber como adicionar planos de fundo às suas chamadas, veio ao lugar certo. Mostraremos como selecionar um novo plano de fundo de chamada e quais planos de fundo usar para obter melhores resultados.

Se você não quer necessariamente usar um plano de fundo falso, mas também não quer que as pessoas que estão ligando vejam seus filhos vagando ou seu cenário menos profissional, as equipes têm a resposta.

Usando uma configuração básica, você pode simplesmente desfocar o fundo da sua chamada enquanto mantém o foco.

O processo de desfocar seu plano de fundo é bastante simples. Quando você estiver prestes a iniciar uma chamada nas equipes, verá um controle deslizante roxo na parte inferior ao lado da opção de vídeo. Basta usar esse controle deslizante para desfocar o fundo da sua webcam antes do início da chamada.

Se você já estiver na chamada, basta passar o cursor perto da parte inferior da janela da chamada e você verá um ícone de menu. Clique nele e selecione a opção "desfocar meu fundo".

Se a desfocagem do plano de fundo não for suficiente, você poderá dar um passo adiante com a ajuda dos planos de fundo padrão disponíveis no Teams. Há vários cenários para escolher, seja simples cenas de escritório ou algo um pouco mais luxuoso.

Usar um plano de fundo de equipes pré-instalado também é bastante simples. Ao conectar-se a uma chamada no Teams, você verá uma opção com um controle deslizante ao lado do ícone da câmera. Com isso, você pode ativar os fundos virtuais e, em seguida, poderá selecionar o fundo de sua escolha.

A Microsoft está trabalhando na capacidade de carregar e usar suas próprias imagens personalizadas para planos de fundo nas equipes. Esse recurso está em desenvolvimento e será lançado em maio, de acordo com o roteiro . Mas a boa notícia é que atualmente há uma solução bastante simples que você pode usar para adicionar planos de fundo personalizados agora.

Para fazer isso, tudo o que você precisa fazer é adicionar imagens à pasta correta no seu PC ou Mac Windows e, em seguida, você poderá acessá-las da mesma maneira que faria com os fundos padrão.

O prático 365 escreveu sobre como fazer isso.

Se você estiver em uma máquina Windows, use o explorer para procurar esta pasta:

%APPDATA%\Microsoft\Teams\Backgrounds\Upload

Isso deve levar você para a pasta onde as imagens padrão estão localizadas. Se não mostrar que pode estar oculto, clique no Explorer novamente e clique em Exibir. Marque a caixa que diz "itens ocultos" - que deve permitir que você veja o resto. Como alternativa, esta postagem no fórum pode ajudar .

Se você estiver em um Mac, o processo é semelhante e os arquivos são armazenados em uma pasta localizada aqui:

~/Library/Application Support/Microsoft/Teams/Backgrounds.

Depois de encontrar a pasta apropriada, o próximo passo é encontrar algumas imagens legais para adicionar a ela. As imagens precisam ter um bom tamanho para o melhor resultado - 1920 x 1080 parece uma escolha sensata. Eles também devem ser JPG ou PNG.

Carregue suas imagens para a pasta. Então, quando você tiver uma chamada em seguida, siga o mesmo processo que escolheria uma imagem padrão. Clique no controle deslizante ao lado do ícone da câmera e as imagens padrão devem aparecer normalmente. Percorra-os e você verá os que adicionou. Selecione o que você quer e você está fora.

Já reunimos uma lista dos melhores planos de fundo para usar nas chamadas de zoom , por isso faz sentido recomendar alguns bons para usar também para as equipes.

Obviamente, suas chamadas do Microsoft Teams podem ser um pouco mais profissionais, sendo principalmente chamadas de trabalho, mas isso não significa que você não pode usar algumas imagens clássicas para tornar as coisas um pouco mais interessantes.

Se você estiver usando o Microsoft Teams, parece adequado usar um papel de parede do Windows como pano de fundo e que seja mais reconhecível do que essa exibição clássica dos dias nebulosos do Windows XP. O sistema operacional pode estar morto há muito tempo, mas isso não significa que não podemos apreciar a paisagem.

Outra visão da Microsoft de inspiração clássica. Desta vez, um pouco mais complicado, mas mesmo assim incrível. Se você gosta deste, pode até melhorar um pouco ao obter alguns snaps do incrível Minecraft com RTX beta .

Talvez um pano de fundo mais profissional, mas que ainda tenha uma pequena dose de humor, venha na forma desta imagem do The Office. À primeira vista, parece um plano de fundo padrão de escritório, mas é muito mais. Os fãs do show são obrigados a aprovar.

Se o seu pano de fundo é um toque do lado confuso, que tal uma vista que implique na sua casa é muito mais agradável e consiste em um ambiente bem organizado. Essa bonita sala de estar deve implicar uma mente organizada e organizada - pronta para começar a trabalhar.

Mostre seu lado um pouco mais divertido com um pano de fundo personalizado da casa da família dos desenhos animados imediatamente reconhecível. Então, quando a ligação estiver concluída, você pode buscar um Duff frio na geladeira.

O meme clássico é perfeitamente adequado à loucura que está se desenrolando no mundo no momento. Felizmente, suas reuniões serão melhores se você puder iniciá-las com um sorriso. Pode não ser o histórico de equipes mais profissional, mas certamente é bom.

Outro meme, outro histórico das equipes. Felizmente, o namorado distraído não é muito perturbador para o resto das pessoas em sua ligação. Outro que pode não ser a formação mais profissional, mas é obrigado a ter uma ou duas gargalhadas.

Exiba seu nerd interior com uma cena limpa do universo Star Trek. Envolva sua chamada e fique atento aos colegas Trekkies que apreciam seu histórico personalizado.

Se você é mais fã de Star Wars do que Star Trek, não se desespere, pois há outras opções disponíveis. Como esse cenário que apresenta uma cena de uma base rebelde.

Algo um pouco mais bonito vem na forma desta cena clássica da Pixar de Toy Story. Instantaneamente reconhecível e improvável de ofender alguém. O que mais você poderia querer?

Teve o suficiente de estar em terra firme? Que tal uma vista para o fundo do mar? Esta imagem foi tirada de Procurando Nemo e é certamente uma vista gelada do oceano, que esperamos que as pessoas sonhem acordadas com agradáveis viagens à praia.

Mostre sua dedicação em levar os negócios a sério usando esse pano de fundo que faz parecer que você se deu ao trabalho de realmente ir ao escritório, sozinho. Não temos certeza se é um uso eficiente da iluminação ou dos recursos do escritório, mas com certeza parece profissional.

Finja que você está realizando o máximo em distanciamento social, realizando suas reuniões do Microsoft Teams da superfície da lua. Lembre-se, no espaço, ninguém pode ouvi-lo gritar, mas com certeza pode nas equipes.

Outro histórico personalizado do Teams, que certamente dará um ar profissional, além de proporcionar uma bela vista que não seja perturbadora, excessivamente confusa ou simplesmente horrível.

Um background menos profissional, mas que agradará os fãs de um de nossos programas de animação favoritos. Gostaríamos muito de ver Brian fazer uma aparição especial na chamada, em vez do gato ou cachorro usual que está aparecendo nas reuniões das equipes em todo o mundo atualmente.

Uma visão mais crível de um espaço de escritório arrumado que poderia ser facilmente sua casa. Ou, pelo menos, o fará se você quiser fingir que está enquanto está em sua ligação com as equipes.

Nada para ver aqui. Apenas um homem e sua banana. Forragem de pano de fundo perfeita, se você nos perguntar.