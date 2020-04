Microsoft Teams deve exibir nove pessoas em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com todos trabalhando em casa, o Microsoft Teams está sendo usado por mais e mais pessoas. Com a crescente popularidade do Zoom , a Microsoft tem algum trabalho a fazer para manter os usuários felizes.

Uma queixa que as pessoas tiveram com as equipes é o fato de que apenas quatro participantes são visíveis nas chamadas. Bastante moderado quando você considera que serviços como o Zoom permitem que até 49 pessoas apareçam na tela de uma só vez. O Google Hangouts também pode gerenciar mais.

No entanto, o Microsoft Teams está definido para obter vários aprimoramentos, um dos quais é o aumento no número de participantes em videochamadas.

Nós ouvimos você! Estamos aumentando o número de participantes que podem ser visualizados simultaneamente no estágio de reunião do #MicrosoftTeams para 9. Lançamento em breve. pic.twitter.com/LsRbsqHzkq - Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) 13 de abril de 2020

A conta oficial do Twitter twittou que o número de participantes que poderiam ser visualizados simultaneamente deve aumentar para nove em breve. Isso ocorreu depois que a solicitação foi votada 40.000 vezes nos fóruns de feedback das equipes . Nesses mesmos fóruns, a empresa também afirmou que está trabalhando para aumentar ainda mais esse limite no futuro.

Diz-se que esta atualização será lançada no final de abril, juntamente com outra mudança que incluirá também o suporte a bate-papo com várias janelas .