Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você usa o Microsoft Teams e o Slack , pode adorar o recurso ou aplicativo mais recente do Slack.

Atualmente, os aplicativos de colaboração e conferência são populares devido à pandemia de coronavírus, que está forçando as forças de trabalho em todo o mundo a realizar seus trabalhos em casa. No que parece ser um esforço para ajudar a otimizar sua experiência de teletrabalho durante esse período difícil, o Slack está lançando um aplicativo para seu serviço que permite que você participe de uma chamada do Microsoft Teams diretamente do Slack.

Para deixar claro, o Slack é um aplicativo para dispositivos móveis e computadores. Possui níveis gratuito e premium. Não importa o nível, você pode usar o Slack para conversar e ligar para outras pessoas. É principalmente para empresas, pois é ideal para equipes que precisam se comunicar quando as conversas pessoais não são possíveis. O Slack também oferece mini-aplicativos que você pode ativar para ampliar e expandir os recursos do seu espaço de trabalho do Slack.

O novo aplicativo Microsoft Teams Calls para Slack permite definir o Microsoft Teams como o provedor de chamadas padrão - se você não quiser usar o Slack para ligar para as pessoas. Ele permite que você veja quem já está em uma ligação e quando começou antes de ingressar em uma reunião. Os lembretes de eventos do aplicativo Outlook para Slack também suportam a capacidade de ingressar diretamente nas chamadas do Microsoft Teams. Pode parecer complicado, mas não é.

Depois de configurar o aplicativo no Slack, você pode facilmente iniciar uma chamada usando o comando / team-call. Mas a chamada em si não é totalmente feita no Slack. Se você ingressar em um canal Slack, a chamada será aberta nas equipes. Portanto, você precisará ter os dois serviços em execução no seu dispositivo.

O Microsoft Teams é um concorrente direto do Slack, oferecendo grande parte da mesma funcionalidade e também direcionando os mesmos usuários corporativos.

Obviamente, não está claro por que você usaria o Slack e o Microsoft Teams, mas se estiver, esta é a solução alternativa para você. Você também pode ligar para números via Zoom, Jabber, WebEx, RingCentral e Dialpad diretamente no Slack.