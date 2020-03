Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft anunciou recentemente novos planos de assinatura do Microsoft 365 e, ao fazê-lo, também apresentou novos recursos do navegador Edge.

O maior novo recurso do Edge é chamado de guias verticais. Ele permite que você visualize guias no lado do navegador em vez de na parte superior, onde um tradicional vê e gerencia as guias do navegador. Essa configuração parece ideal para laptops e computadores com uma tela 16: 9, mas você pode usar as guias verticais no Edge em qualquer dispositivo. Também funcionam como normais, para que você possa alternar entre eles, agrupá-los e movê-los normalmente.

As capturas de tela da Microsoft sugerem que você pode rolar por uma lista de guias e ver claramente o ícone e o nome de cada site aberto. A empresa disse que agora é "o único navegador que permite gerenciar suas guias ao lado com um único clique" - mas, tecnicamente, com complementos, navegadores como Firefox ou Chrome há muito oferecem a usuários experimentais a capacidade de usar verticalmente. guias.

O Microsoft Edge também está adicionando monitoramento de senhas, prevenção de rastreamento, uma versão móvel do Collections e algo chamado Immersive Reader.

O Password Monitor informará se as credenciais salvas no preenchimento automático foram detectadas na dark web.

A prevenção de rastreamento adiciona três configurações - Básica, Equilibrada ou Rigorosa - para que você possa ajustar os tipos de rastreadores de terceiros bloqueados.

A versão móvel do Collections permite arrastar artigos para uma área Collections, e o Edge os organiza a partir de um telefone ou tablet.

O Immersive Reader fornece um modo sem distrações, para que você possa se concentrar na leitura de um artigo, em vez de ignorar anúncios e pop-ups.

Para saber mais sobre as novidades do Edge, consulte a publicação no blog da Microsoft .

O Edge é construído no Chromium de código aberto do Google, para que você possa testar novos recursos gratuitamente no programa Microsoft Insider. Espera-se que as guias verticais cheguem às versões beta e canárias do Edge nos próximos meses, para que a comunidade de testes tente em breve.