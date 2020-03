  O Microsoft Office está se tornando mais fácil de usar, incluindo também o Microsoft Teams

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft anunciou que, em breve, o Microsoft Teams estará disponível em uma edição do consumidor como parte das novas assinaturas do Office 365, apelidadas de "Microsoft for Life" (em oposição a "Microsoft for Work").

As novas assinaturas estarão disponíveis em duas versões - Pessoal e Familiar. Eles serão lançados no dia 21 de abril e o pacote também incluirá um novo aplicativo de Segurança Familiar que também funcionará com dispositivos móveis.

Vários aplicativos incluem aprimoramentos para torná-los mais amigáveis ao consumidor. A principal delas é um suplemento para o Excel chamado Money in Excel, que é basicamente para os consumidores gerenciar dados bancários e cartões de crédito - ele se conecta a esses serviços para que você possa importar e gerenciar dados com facilidade.

O Microsoft Teams também está incluído para os consumidores, mas não é uma nova versão do aplicativo. Novamente, ele adiciona novos recursos - funciona com suas contas de email pessoais, por exemplo.

E, diferentemente de muitas versões anteriores do Office para consumidores, o Outlook também será incluído, além de todos os aplicativos principais do Office Word, Excel, OneNote e PowerPoint. Todos os aplicativos funcionarão com o OneDrive e os assinantes terão 1 TB de armazenamento para jogar. O pacote também inclui 60 minutos de chamadas do Skype para celulares e telefones fixos a cada mês.

A Microsoft também anunciou uma expansão do Microsoft Editor, ajudando você a escrever no Word e no Outlook.com - agora foi aprimorado com a IA e agora inclui um filtro de plágio. Se você usar o Grammarly, saberá como pode ser útil verificar regularmente sua escrita.

Atualmente, mais de 38 milhões de pessoas assinam o Office 365.