A Microsoft lançou um mapa do Bing que permite rastrear a propagação do COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus. É considerado um risco e pandemia global "muito alto" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pois existem mais de 180.000 casos em mais de 100 países.

O mapa do Bing mostra o número de casos por país, na forma de casos atualmente ativos, casos recuperados e casos fatais. Nos EUA, especificamente, você pode visualizar as informações por estado, juntamente com notícias e vídeos relevantes, embora eles não pareçam ser oportunos em nossos testes.

O site da Microsoft extrai dados da OMS, dos Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) e da Wikipedia. Não está claro com que frequência os números são atualizados, mas parece ser pelo menos uma vez a cada hora.

Para deixar claro, essa não é a única ferramenta que você pode usar para encontrar informações atuais sobre a pandemia. O Google planeja lançar um site em breve com informações sobre o COVID-19, completo com links para recursos locais. A Alphabet também está lançando um site limitado de rastreamento de coronavírus .

Além disso, o Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas já possui uma ferramenta on-line - que você pode ver aqui - que rastreia a disseminação do COVID-19 em tempo real em todo o mundo. Na verdade, ele extrai dados da OMS, bem como dos Centros de Controle de Doenças dos EUA, China e Europa. Os dados são representados visualmente através de um sistema de informações gráficas desenvolvido pela Esri.

O COVID-19 matou cerca de 7.000 pessoas neste momento.