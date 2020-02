O aplicativo Office único da Microsoft agora está aberto a todos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft já trabalha há um tempo em um aplicativo multifuncional do Office. Cobrimos as notícias no final de 2019 sobre como a empresa estava procurando combinar Word, Excel e PowerPoint em um único aplicativo conveniente.

Naquela época, o aplicativo Microsoft Office estava em fase de visualização pública, o que significa que você precisava se inscrever para obter acesso a uma versão beta. Agora parece que o aplicativo está disponível para todos - pelo menos no Android.

O novo aplicativo do Office está configurado para permitir que você faça tudo em um só lugar. A partir daqui, você pode procurar seus arquivos do OneDrive , criar e editar qualquer documento do Word, planilha do Excel ou apresentação do PowerpointPoint e fazer coisas bacanas como digitalizar texto, documentos e imagens e puxá-los para o Office também.

A Polícia do Android relata que o aplicativo está aparentemente limitado a smartphones Android no momento e não funciona com tablets ou Chromebooks, embora isso possa ter mais a ver com o design do que com a incompatibilidade.

Também não está claro quando o aplicativo multifuncional do Office estará disponível para usuários do iPhone, pois ainda parece estar em testes beta via TestFlight no momento. Embora a empresa tenha lançado recentemente uma versão atualizada do Word, Excel e PowerPoint no iOS, isso é algo.