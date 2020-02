Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft parece estar preparando uma atualização para o Outlook que traz um recurso interessante desenvolvido para ajudar na organização de seu email e tarefas.

Chamado de espaços, o recurso ainda a ser anunciado foi revelado pelo usuário do Twitter WalkingCat através de um vídeo vazado. Parece que permitirá que os usuários fixem visualmente emails, anotações, arquivos, documentos, compromissos e listas em espaços virtuais virtuais. A Microsoft descreve o Spaces como um aplicativo da Web e diz que pode reunir "seus documentos, emails e eventos usando os termos de pesquisa que você fornece".

A empresa também diz que, nos próximos lançamentos, estará "usando a IA para ajudar a descobrir e agrupar itens de trabalho no Spaces". Parece que a Microsoft está direcionando o Spaces para estudantes e empresas que precisam de um aplicativo para ajudar no planejamento e colaboração do projeto. Embora tenhamos entrado em contato com a Microsoft para obter mais informações, assista ao vídeo promocional abaixo para uma rápida visualização do recurso.

O Spaces ajuda a organizar seus e-mails, reuniões e documentos em espaços de projeto fáceis de seguir. Esqueça de se preocupar em deixar cair a bola; O Spaces ajuda você a ficar sem esforço em cima do que importa. https://t.co/eyru4apQEK pic.twitter.com/MZad1loRuz - WalkingCat (@ h0x0d) 16 de fevereiro de 2020

Mary Jo Foley , da ZDNet , que tem um excelente histórico na Microsoft, diz que está interessada em aprender como essa nova ferramenta do Outlook Spaces funcionará no serviço Projeto Cortex, que a Microsoft anunciou no outono passado. Como Foley, observou que ele foi desenvolvido para exibir informações sobre arquivos, contatos, itens de calendário e outras informações de trabalho dos usuários através de seus aplicativos existentes do Office, incluindo o Outlook.

Também não está claro se a Microsoft planeja adicionar esse recurso ao Outlook, embora pareça funcionar quando os usuários estão conectados às suas contas da Microsoft.