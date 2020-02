Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft tomou algumas medidas para melhorar seus aplicativos iOS mais populares e conhecidos ( Word , Excel e PowerPoint ), redesenhando-os do zero. A idéia aqui é tornar os aplicativos "mais simples, mais rápidos e mais bonitos do que antes", em outras palavras, mais fáceis de usar.

Esse novo design é outra atualização em uma série de melhorias que a empresa vem fazendo nos aplicativos móveis ultimamente. Vimos melhorias significativas em 2018 e a aparência de um único aplicativo do Microsoft Office no final do ano passado. Outros aprimoramentos recentes incluem a adição do modo escuro a vários aplicativos da Microsoft e a atualização de ícones para dispositivos móveis.

Esse design atualizado mais recente inclui um layout simplificado no aplicativo dividido em três seções - Inicial, Nova e Aberta. O objetivo é ter um design mais amigável que facilite a navegação e o uso dos aplicativos. Se você precisar visualizar documentos ou planilhas recentes, todos estarão na seção inicial. Clique em novo para criar um novo ou abra para procurar documentos existentes já no seu iPhone ou iPad.

Além disso, a Microsoft adicionou um Painel de Texto Alt atualizado e aprimorado para facilitar o acesso e adicionar legendas úteis ao seu trabalho.

Para usuários do Excel, as coisas estão ficando empolgantes com a adição de novas funcionalidades na forma de XLOOKUP :

Uma função 34 anos em construção. O sucessor do icônico #VLOOKUP . Apresentando o XLOOKUP em @msexcel .



Experimente agora: https://t.co/P9mF1t5BIm - Microsoft 365 (@ Microsoft365) 10 de fevereiro de 2020

Essa reformulação parece um movimento estranho da Microsoft, considerando que a empresa está no meio de um único aplicativo do Office projetado para integrar todos os aplicativos separados em um único aplicativo para governar todos eles. No entanto, esse aplicativo está apenas em teste beta (via TestFlight) no momento.