Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Alguns usuários do Windows relataram problemas com a pesquisa do Windows 10 não funcionando corretamente.

Normalmente, pressionar a tecla Windows e digitar retorna resultados de pesquisa e aplicativos úteis em sua máquina, mas agora as pessoas acabam de receber uma caixa preta inútil.

Se você está enfrentando esse problema, a boa notícia é que não é só você. A má notícia inicial era que não havia solução fácil, a menos que você quisesse mexer com a edição do arquivo do registro .

O problema, no entanto, é da Microsoft e não do seu computador. A empresa reconheceu que foi um "problema temporário do lado do servidor que fez com que a pesquisa do Windows mostrasse uma caixa em branco" e que "foi resolvido para a maioria dos usuários e, em alguns casos, talvez seja necessário reiniciar o dispositivo".

Resposta de suporte técnico clássico, em caso de dúvida, desligue e ligue novamente.

Se isso não funcionar, há outra correção relativamente simples. Pressione CTRL + Shift + Esc no seu teclado para o Gerenciador de Tarefas aberto, em seguida, clique na guia Detalhes e olhar para o processo de SearchUI.exe ou SearchApp.exe.

Clique para finalizar esses processos e eles serão reiniciados e você poderá descobrir mais uma vez que pode usar a pesquisa sem nenhum problema. Essa correção funcionou para nós.