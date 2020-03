Como usar o Alexa para fazer uma chamada pelo Skype em dispositivos Echo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Alexa é capaz de lidar com chamadas do Skype, e hardware qualificado, como o Echo Show, suporta vídeo chamadas do Skype. Essa integração também permite que os usuários do Skype liguem para telefones fixos e móveis. Veja como tudo funciona.

Primeiro de tudo, verifique se você possui uma conta do Skype e se instalou o aplicativo Alexa e configure-o com seu dispositivo Alexa compatível .

Abra o aplicativo Amazon Alexa no seu dispositivo Android ou iOS. Vá para Configurações> Comunicação> Skype para vincular suas contas. Entre usando a mesma conta da Microsoft que você usa no Skype.

Basta pedir à Alexa para ligar para o seu contato do Skype. Não importa qual dispositivo eles estão usando. Além disso, se a pessoa que você está tentando entrar em contato não estiver no Skype, você poderá ler o número de telefone em voz alta para ligar para ela . Experimente um destes comandos de exemplo:

"Alexa, ligue para [nome do contato] no Skype".

"Alexa, ligue para [número de telefone] no Skype".

"Alexa, atenda."

Os seguintes dispositivos Alexa oferecem suporte ao Skype:

Amazon Echo (todas as versões)

Amazon Echo Plus (todas as versões)

Amazon Dot (2ª geração ou mais recente)

Amazon Show (todas as versões)

Amazon Echo Spot

Sim. Você recebe 100 minutos de chamadas gratuitas pelo Skype (para celulares e telefones fixos em 34 países) por mês, durante dois meses. Vá aqui para ler as letras pequenas.