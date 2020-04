Microsoft Build 2020: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A maioria das empresas de tecnologia realiza conferências de desenvolvedores, e a Microsoft não é exceção.

Todos os anos, a Microsoft passa alguns dias tentando trazer desenvolvedores e engenheiros de software para uma reunião de desenvolvedores chamada Build. Durante o evento de vários dias, a empresa normalmente anuncia atualizações para seus serviços e plataformas - seja Windows 10, Office 365 ou a plataforma de computação em nuvem do Azure. Mas 2020 não é um ano típico.

A pandemia obrigou a Microsoft a mudar a conferência deste ano. O Build 2020 estará disponível apenas online e será gratuito para quem se registrar. Em 30 de abril, a empresa abriu inscrições online . Não está claro se aqueles que se registraram anteriormente (e foram reembolsados posteriormente) ainda precisam se registrar. Mas aqui está tudo o que você precisa saber, incluindo o que esperar.

Build é a conferência anual de desenvolvedores da Microsoft. Normalmente dura cerca de quatro dias e começa em maio. O primeiro dia é transmitido ao vivo e apresenta os anúncios mais voltados para o consumidor, enquanto os outros dias são para desenvolvedores e apresentam sessões de treinamento que também podem ser visualizados online. No entanto, devido à pandemia de coronavírus, o Build 2020 será muito diferente.

O Build deste ano será um evento gratuito virtual somente por dois dias - e será sobre desenvolvedores. Muitos relatórios estão especulando que o Build 2020 terá poucos anúncios voltados para o consumidor. O ZDNet disse até que não haverá uma "palestra visionária" da CEO Satya Nadella no primeiro dia.

A palestra será muito mais curta, com outros executivos planejando fazer "mais da IA e da palestra futurista" no segundo dia.

O Build 2020 está acontecendo de (terça-feira) 19 de maio a (quarta-feira) 20 de maio de 2020. Normalmente, os desenvolvedores precisam pagar uma taxa de inscrição de US $ 2.395 para participar do Build. Agora, porém, eles poderão visualizar todo o conteúdo disponível gratuitamente. As oficinas de 48 horas serão realizadas no Twitch ainda este ano.

Algumas das sessões do desenvolvedor serão ao vivo; outros, pré-gravados. A Microsoft provavelmente divulgará uma lista completa de sessões mais perto da conferência.

Sim. Publicaremos a transmissão ao vivo aqui assim que ela estiver disponível. Você provavelmente também poderá assistir a partir daqui .

Durante a palestra do ano passado, a Microsoft lançou um novo jogo Minecraft AR, as melhorias da Cortana, o navegador Edge baseado no Chromium, novos controles de privacidade e o recurso Coleções nos aplicativos Edge, Microsoft Ideas for Office, Framework Fluid para criação e colaboração e Windows Aplicativo de terminal. Este ano, os tópicos ainda incluirão toda a gama, de acordo com o ZDNet .

Espere ouvir uma atualização sobre os novos planos da Microsoft 265, além de discussões sobre IoT, computação de borda, bots e IA. Mas, pelo que sabemos, não haverá anúncios de hardware nem nada muito interessante para os consumidores. Desta vez, o programa será sobre desenvolvedores.

Fique ligado no hub da Microsoft da Pocket-lint para saber o que vem a seguir no Build 2020.