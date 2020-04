O que é o Microsoft Teams? O aplicativo Slack-like para Office 365 explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Microsoft Teams é, essencialmente, um ponto central para equipes, classes ou grupos para conversar e compartilhar e colaborar com arquivos. Além de bate-papo de texto, você também pode videochamada e compartilhamento de tela. Você pode fazer tudo isso dentro de vários canais que podem ser dedicados a projetos específicos, equipes ou aulas.

A Microsoft anunciou recentemente que o Teams agora tem mais de 44 milhões de usuários. Durante uma única semana em meados de março, os usuários do Teams também registraram mais de 900 milhões de minutos de reuniões, principalmente devido ao aumento do trabalho doméstico para funcionários e estudantes.

Existem várias outras opções disponíveis, uma das quais é oFacebook Workplace(que, como o nome sugere, é mais trabalho orientado) e Slack, que é usado por grandes números. Eis o que precisa saber.

Microsoft Teams é um novo espaço de trabalho baseado em bate-papo no Office 365. Ele é integrado com todos os aplicativos da Microsoft, incluindo aplicativos do Skype e do Microsoft Office, incluindo o Outlook.

Centenas de milhares de empresas, organizações, escolas, faculdades e universidades já o utilizam.

É realmente para pessoas que usam o Office 365 regularmente - se sua empresa ou organização é um usuário do Google G Suite (Google Apps), então não vai ser tão atraente e você provavelmente está melhor se engatando para o Slack.

Teams é sobre interações bidirecionais através de chats roscados e persistentes que você pode então pesquisar mais tarde - para que você possa manter o controle de tudo sem ter que usar e-mail, o que todos concordam que não é uma ferramenta ideal para colaboração. A Microsoft não pretende substituir o Yammer ou o Skype por ele.

Microsoft Teams foi projetado para permitir que as pessoas trabalhem de forma mais eficaz enquanto fazem uso da integração dos vários aplicativos do Microsoft Office 365. Isso significa que você pode fazer coisas como facilmente configurar uma reunião com calendários, criar e compartilhar conteúdo, chamar membros da equipe facilmente e muito mais.

Embora as conversas em equipe sejam, por padrão, visíveis para toda a equipe, é fácil ter discussões privadas via texto. Ele também funciona com o Skype para oferecer conferências de voz e vídeo. Ele suporta elementos divertidos como emojis, adesivos, GIFs e memes personalizados. Até agora, tão Slack.

Mas o que torna o Microsoft Teams diferente do Slack é que o Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planner, Power BI e Delve são todos integrados. A barra de menus fornece acesso a alertas de atividades, seus bate-papos, equipes, reuniões, arquivos e configurações.

Microsoft Teams também tem o bônus de estar seguro, pois todos os dados no Microsoft Teams são criptografados.

Microsoft Teams é compatível com Windows, macOS, Android, iOS e também está disponível na Web - assim como outros aplicativos do Office 365.

Você pode baixar o Microsoft Teams diretamente para seu desktop com facilidade aqui. Nessa página, você também pode obter o aplicativo móvel Teams inserindo seu número de telefone ou endereço de e-mail para obter um link de download para telefones Apple e Android enviados para você para fácil acesso.

Microsoft Teams está incluído na maioria dos planos do Office 365, enquanto há também uma versão freemium do Teams que inclui suporte para até 300 pessoas. Se você estiver no nível gratuito, você receberá mensagens de bate-papo ilimitadas e pesquisa. Você também recebe 10.000 mensagens pesquisáveis, 10 integrações de aplicativos, 5 GB de armazenamento de arquivos e bate-papos de vídeo 1:1.

Naturalmente, também há integração com outros aplicativos do Office e videochamadas com tecnologia Skype. Se você comparar a versão gratuita do Microsoft Teams com o equivalente gratuito do Slack, o Teams realmente parece mais atraente - desde que você tenha 300 pessoas ou menos em sua organização.

Uma vez que o Microsoft Teams é baixado, você precisa criar uma equipe. Isso requer um nome, descrição e, claro, alguns membros da equipe. Pense em equipes como grupos dentro de sua organização. Por exemplo, vendas, contabilidade, RH, atendimento ao cliente, desenvolvimento, etc, todos podem ter equipes separadas.

As equipes podem ser definidas como privadas e apenas convidadas ou definidas como públicas e abertas a qualquer pessoa na empresa. Você também pode criar equipes ou usuários com acesso a mais de uma equipe. A gerência, por exemplo, pode querer navegar entre diferentes equipes para discussões importantes.

Em cada equipe, você pode criar Canais. Estas são áreas de discussão para conversas importantes, projetos específicos ou bate-papo geral.

Os canais podem ser usados para manter conversas sobre tópicos específicos relevantes para a equipe. Isso geralmente é usado para projetos ou tarefas específicas, mas pode ter qualquer escopo que você precisa para sua empresa.

A partir de canais, você pode compartilhar arquivos nos quais a equipe está trabalhando e colaborar neles diretamente e facilmente a partir daí.

Os canais podem simplesmente ser locais para discutir projetos ou conversar com outros membros da equipe ou podem ser áreas produtivas para ajudar seu trabalho. A funcionalidade dos canais também pode ser melhorada com bots e apps.

Os proprietários de equipes (administradores) também podem escolher as configurações e permissões para equipes e a forma como os canais funcionam.

Nos canais, você pode fazer coisas como usar @username para notificar uma pessoa dentro da equipe ou enviar notificações em toda a equipe. Os canais também podem permitir o uso de GIFs, adesivos, memes e muito mais.

Os

canais podem incluir integração com todos os tipos de coisas, incluindo YouTube, Twitter, Mailchimp, Google Analytics, Ferramentas de RH, serviços meteorológicos e muito mais.

Somos todos humanos, por isso é fácil cometer um erro ao enviar uma mensagem ao Teams. A boa notícia é que também é fácil editar ou apagar as mensagens enviadas.

Encontre a mensagem que deseja editar e clique nos ícones de menu a partir daí, você verá uma opção para editar e alterar a mensagem ou apenas excluí-la.

Um dos benefícios do Teams é a capacidade de compartilhar facilmente arquivos dentro dos canais e esses arquivos podem ser acessados de lá rapidamente também. Os arquivos compartilhados não só podem ser acessados a partir daí, eles também podem ser editados, compartilhados e muito mais.

Além de

conversas de canal, também é possível conversar com pessoas específicas na organização fora da configuração do canal. Pense nisso como um sistema de mensagens diretas.

Em

“Chat” na barra lateral, você pode optar por conversar com indivíduos ou até mesmo criar um grupo de pessoas com quem conversar e tudo isso pode ser feito fora dos canais de equipe.

Usando este sistema de bate-papo, você também pode chamar pessoas ou grupos e conversar pessoalmente com facilidade também.

Para conversar com colegas, clique na lista de bate-papo, depois “novo bate-papo” a partir daí você pode digitar nomes de usuário para iniciar um novo bate-papo, em seguida, clique no ícone de chamada de vídeo ou telefone para iniciar uma chamada direta.

Se você criou um bate-papo em grupo, vale a pena notar que você pode ter uma videochamada com até 20 pessoas dessa forma, mas qualquer outra e essas opções serão desativadas.

Além de conversas privadas, é possível iniciar uma chamada de vídeo do canal e atrair todos para essa chamada para discutir a questão importante do dia.

Para ligar para todos no canal, você encontrará um botão de chamada de vídeo na parte inferior, perto da caixa de mensagens.

Clique nesse botão para iniciar uma chamada de vídeo com a equipe.

Vale a pena notar que você pode iniciar uma chamada com indivíduos da equipe através de cada mensagem também. Se você clicar para responder a uma mensagem, você terá a opção de iniciar uma chamada de vídeo apenas com essa pessoa também.

Ao clicar no ícone da câmera, você também terá a opção de iniciar a reunião ou agendar uma chamada para outra hora. As reuniões agendadas podem então ser colocadas em calendários do Outlook das pessoas para que todos saibam quando a chamada está acontecendo.

Também é possível participar de uma reunião que já está acontecendo de várias maneiras. Normalmente, você verá uma reunião acontecendo através do Calendário ou dentro do canal e verá um ícone no qual você pode clicar para participar.

No lado esquerdo do Microsoft Teams, você encontrará um botão “reuniões”. Clique nele e você verá todas as próximas reuniões do dia e também a opção de agendar uma reunião na parte inferior.

Para agendar uma reunião no Teams, clique nela e preencha o título, o local, a hora e os detalhes do canal da reunião para configurá-la para o futuro. Você também pode verificar a disponibilidade do usuário com base em seu calendário para que você possa ter certeza de que todos são livres para receber a chamada quando você quiser.

Se você estiver trabalhando em casa ou em outro local que seja menos do que profissional, você pode optar por desfocar seu histórico para mantê-lo livre de distrações.

Desfocar seu fundo é bastante direto. Antes de iniciar a chamada, você verá um controle deslizante roxo na parte inferior ao lado da opção de vídeo. Clique nesse controle deslizante para desfocar e esconder sua vergonha.

Se a chamada já tiver sido iniciada, passe o mouse perto da parte inferior da janela de chamada e você verá um ícone de menu aparecer. Clique lá e escolha a opção “desfocar meu plano de fundo”.

Enquanto você estiver em uma videochamada no Teams, também é possível gravar a chamada para referência futura ou compartilhá-la com outros membros da equipe após o evento.

Para gravar uma chamada do Teams, clique no ícone de menu na parte inferior da chamada e clique em “iniciar a gravação”. Vale a pena notar que todos na equipe serão notificados de que a equipe está sendo gravada, então você não pode fazer isso às escondidas.

Quando terminar a gravação, siga os mesmos passos para parar a gravação escolhendo essa opção no menu.

Após a conclusão da chamada, levará algum tempo para que a chamada seja processada e ela será salva no Microsoft Stream. A partir daí, você pode reproduzir a gravação de chamadas ou compartilhá-la conforme necessário.

Você receberá um e-mail para informá-lo quando ele estiver pronto para ser visualizado. Vale a pena notar que convidados, usuários anônimos e pessoas de outras organizações não podem gravar chamadas, mas o organizador e outros membros da equipe podem.

Equipes também dá aos usuários a capacidade de compartilhar facilmente sua tela durante uma chamada. Na parte inferior da tela ao lado do botão de mudo do microfone, você verá um botão que permite o compartilhamento de tela. Clique nesse botão e escolha a tela que deseja exibir para outros usuários na chamada.

Você também tem a opção de permitir que outros usuários na chamada controlem sua tela durante a chamada também. Escolha seu nome na parte superior da tela e clique em “dar controle” para fazê-lo.

Você pode ter visto a história da chefe que se transformou em uma batata durante uma chamada de equipe:

meu chefe se transformou em uma batata em nossa reunião de equipes da Microsoft e não consegue descobrir como desligar o ajuste, então ela estava apenas presa assim toda a reunião pic.twitter.com/uhlgjuosxk — Rachele com um e mas pronunciado Rachel (@PettyClegg) 30 de março de 2020

Ela não conseguiu descobrir como desligá-lo novamente, muito para diversão da internet.

Se você também quiser aumentar suas chamadas do Microsoft Teams com filtros, então há boas notícias, pois é bastante fácil de fazer. O primeiro passo é baixar a ferramenta Snapchat conhecida como Snap Camera.

Isso permite que você use lentes Snapchat em seu PC ou Mac.

Uma vez que seja baixado abra o aplicativo Snap Camera e clique na engrenagem de configurações. Lá, selecione a sua webcam para fazê-lo funcionar, em seguida, escolha um filtro apropriado.

Esse filtro é então aplicado à sua câmera. Você pode escolher entre muitas outras lentes e obter todos os tipos de looks estranhos e maravilhosos para sua chamada Teams.

Para fazê-lo funcionar em Equipes, clique para abrir Equipes e, em seguida, na chamada ou reunião, clique no ícone de menu e escolha a Câmera Snap como seu dispositivo.

Alguns usuários relataram problemas com o Microsoft Teams se reinstalando cada vez que iniciam seu PC. Frustrante!

Há uma maneira de impedir que isso aconteça e isso é desinstalando-o. Para desinstalar o Microsoft Teams, você deve desinstalar dois programas do seu computador Windows.

Siga estes passos.