O que é o Microsoft Teams? O aplicativo Slack-like para Office 365 explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Microsoft Teams é, essencialmente, um ponto central para equipes, classes ou grupos para conversar, compartilhar e colaborar com arquivos. Além do bate-papo por texto, você também pode fazer chamadas de vídeo e compartilhar tela. Você pode fazer tudo isso em vários canais que podem ser dedicados a projetos, equipes ou classes específicas.

Existem várias outras opções disponíveis, uma delas é o Facebook Workplace (que, como o nome sugere, é mais orientado para o trabalho) e o Slack , que é usado por grandes números. Aqui está o que você precisa saber.

O Microsoft Teams é um novo espaço de trabalho baseado em bate-papo no Office 365. Ele é integrado a todos os aplicativos da Microsoft, incluindo aplicativos do Skype e Microsoft Office, incluindo o Outlook.

Centenas de milhares de empresas, organizações, escolas, faculdades e universidades já o estão usando.

É realmente para pessoas que usam o Office 365 regularmente - se sua empresa ou organização é um usuário do Google G Suite (Google Apps), isso não será tão atraente e você provavelmente prefere o Slack.

O Teams trata de interações bidirecionais por meio de bate-papos persistentes e encadeados, que você poderá pesquisar mais tarde - para acompanhar tudo sem precisar usar o email, o que todos concordam que não é a ferramenta ideal para colaboração. A Microsoft não pretende substituir o Yammer ou o Skype por ele.

Embora as conversas da equipe sejam, por padrão, visíveis para toda a equipe, é fácil ter discussões privadas por texto. Também trabalha com o Skype para oferecer conferências de voz e vídeo. Ele suporta elementos divertidos, como emojis, adesivos, GIFs e memes personalizados. Até agora, tão Slack.

Mas o que diferencia o Microsoft Teams do Slack é que Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planejador, Power BI e Delve estão todos embutidos. A barra de menus fornece acesso a alertas de atividades, bate-papos, equipes, reuniões, arquivos e configurações.

Todos os dados no Microsoft Teams são criptografados.

O Microsoft Teams é compatível com Windows, macOS, Android, iOS e também está disponível na Web - assim como outros aplicativos do Office 365.

O Microsoft Teams está incluído na maioria dos planos do Office 365, enquanto também há uma versão freemium do Teams que inclui suporte para até 300 pessoas. Se você estiver no nível gratuito, receberá mensagens de bate-papo e pesquisas ilimitadas. Você também recebe 10.000 mensagens pesquisáveis, 10 integrações de aplicativos, 5 GB de armazenamento de arquivos e bate-papos 1: 1.

Naturalmente, também há integração com outros aplicativos do Office e chamadas de vídeo pelo Skype. Se você comparar a versão gratuita do Microsoft Teams ao equivalente gratuito do Slack, o Teams parecerá mais atraente - desde que você tenha 300 pessoas ou menos em sua organização.