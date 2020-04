Microsoft 365: você deve assinar o pacote Microsoft Office?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O serviço de assinatura do Microsoft 365 permite que você use todos os aplicativos independentes do Office, outros serviços da Microsoft e serviços de valor agregado, como armazenamento no SkyDrive e minutos do Skype.

Anteriormente conhecido como Office 365, mais de 38 milhões de pessoas e organizações atualmente assinam o serviço.

Mas você deve assinar o Microsoft 365 ou comprar o Microsoft Office Home and Student 2019 como uma compra única para um único PC ou Mac? Vamos explicar tudo.

As assinaturas de consumidor estão agora disponíveis em duas versões - Pessoal e Familiar. O pacote agora também incluirá um novo aplicativo de Segurança Familiar que também funcionará com dispositivos móveis. Agora, o Microsoft Teams também está incluído e o Outlook - ambos os aplicativos foram preservados anteriormente pelos pacotes de negócios.

Os aplicativos Para casa têm várias melhorias. Por exemplo, há um suplemento para o Excel chamado Money in Excel, que é basicamente para que você possa gerenciar dados bancários e cartões de crédito - ele se conecta a esses serviços para que você possa importar e gerenciar dados com facilidade.

Todos os aplicativos funcionarão com o OneDrive e os assinantes terão 1 TB de armazenamento para jogar. O pacote também inclui 60 minutos de chamadas do Skype para celulares e telefones fixos a cada mês.

Existe o Microsoft Editor, ajudando você a escrever no Word e no Outlook.com - ele foi aprimorado ainda mais com a IA e agora inclui um filtro de plágio. Se você usar o Grammarly, saberá como pode ser útil verificar regularmente sua escrita.

O Microsoft 365 for Business vem em três variantes, Básica, Comercial e Padrão.

O plano Microsoft 365 Home custa US $ 9,99 / £ 7,99 por mês (ou US $ 99 / £ 80 por ano). O plano permite até cinco dispositivos / usuários, o que significa que você receberá uma cópia dos aplicativos de desktop do Office para cinco PCs e Macs, a experiência do Office para até cinco tablets e cinco telefones e assim por diante. Confira a lista completa de recursos abaixo.

Aplicativos de desktop completos e atualizados para até 5 PCs e Macs *

Experiência completa no Office para até 5 tablets e 5 telefones - iOS e Android

Armazenamento on-line do OneDrive de até 1 TB cada para 5 usuários

Skype (chamadas para telefones celulares) - 60 minutos por mês para até 5 usuários cada

O plano Microsoft 365 Personal custa US $ 6,99 / £ 5,99 por mês (ou US $ 69 / £ 60 por ano). O plano permite apenas um usuário, o que significa que você obterá uma cópia dos aplicativos da área de trabalho do Office para apenas um PC ou Mac, a experiência do Office para um tablet e um telefone etc. Confira a lista completa de recursos abaixo.

Aplicativos de área de trabalho do Office completos e atualizados para 1 PC ou Mac

Experiência completa no Office para 1 tablet e 1 telefone - iOS e Android

Armazenamento on-line do OneDrive de até 1 TB para apenas 1 usuários (você também pode salvar itens off-line, é claro)

Skype (chamadas para telefones celulares) - 60 minutos por mês para apenas 1 usuário

Se você não quiser todos os bônus e serviços extras que acompanham o programa Office 365, como armazenamento online, poderá fazer uma compra única do Office Home and Student 2019 .

Isso significa que você pode usar apenas Word, Excel e PowerPoint e os aplicativos não serão atualizados com novos recursos (embora existam atualizações de segurança). Portanto, não há Outlook, Access, OneNote ou Publisher.

