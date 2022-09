Streamlabs Collab Cam facilita a colaboração das serpentinas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Streamlabs está constantemente inovando para melhorar a experiência das serpentinas e dos criadores de conteúdo. Agora a Collab Cam está facilitando o trabalho conjunto das serpentinas.

Para aqueles que não sabem, Streamlabs é uma ferramenta que permite aos usuários capturar imagens de jogos e transmiti-las para uma audiência no Twitch, YouTube e em outros lugares.

Mas é muito mais poderoso do que isso, pois Streamlabs dá aos usuários acesso a todo tipo de coisa, incluindo bots para ajudar a moderar comentários, caixas de alerta para destacar eventos especiais no stream, sobreposições de stream e muito mais.

Agora o Streamlabs percebeu que as pessoas estão gastando mais tempo colaborando com outras streamers ou criando streams multi-pessoais para podcasts e outras coisas. Isto geralmente é uma dor de cabeça para se configurar, pois seria necessário usar Zoom ou Discord ou outra fonte e depois tentar puxar isso para dentro do software de streaming. Agora com a Collab Cam, esses males são coisa do passado.

Streamlabs Collab Cam foi originalmente revelado em forma beta na TwitchCon Amerstam em julho, mas agora está sendo disponibilizado de forma mais ampla.

Como ele funciona, agora é mais simples do que outros métodos que você possa estar usando, mas também mais poderoso.

Para começar a usar o Collab Cam, basta configurar uma nova fonte e selecionar a opção Collab Cam. Você terá então acesso a um link dedicado que poderá compartilhar com seu amigo. Essa pessoa pode então visitar o link em um navegador para compartilhar sua câmera com você.

O Collab Cam facilita a hospedagem da outra pessoa como um convidado, o que é perfeito para podcasts e muito mais. A equipe da Streamlabs diz que as serpentinas também têm a opção de escolher o link em seus Streamlabs e assim co-stream em sua própria máquina.

A Collab Cam promete ser de melhor qualidade do que outras fontes que você possa estar usando e tem a opção de incluir até quatro pessoas ao mesmo tempo. Embora você só possa hospedar uma pessoa de graça, qualquer outra e você precisará pagar.

O Collab Cam também tem outros usos, pois você pode configurá-lo com seu próprio telefone e usá-lo como uma opção com várias câmeras para mostrar sua mão do mouse ou algo mais no fluxo.

Escrito por Adrian Willings.