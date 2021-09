Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Blue VO! CE, o software avançado de nível de estúdio para modulação de voz e aprimoramento de voz com qualidade de transmissão, está agora disponível gratuitamente para mais usuários do Yeti.

A Logitech e a Blue Microphones anunciaram que o software avançado Blue VO! CE agora pode ser usado com os microfones Yeti, Yeti Nano e Yeti X.

Este software permite que streamers e criadores de conteúdo façam ajustes dinâmicos na captura de voz. Isso inclui ajustes para redução de ruído e reverberação, adicionando vários efeitos vocais como Classic Radio Voice ou Crisp and Modern sound e transformando-o inteiramente.

Blue VO! CE é uma ótima maneira de garantir que você soe bem durante a transmissão ao vivo e adiciona controles semelhantes ao que você obteria com o pós-processamento para soar da melhor forma possível.

Se você é um jogador que já usa um teclado, mouse ou fone de ouvido Logitech G, também pode atribuir botões no software G Hub da Logitech. Esses botões podem ser usados para reproduzir amostras de áudio HD disponíveis no software Blue VO! CE, bem como aquelas que você mesmo gravou para que possa realmente melhorar a qualidade do seu stream.

Kristyn May, gerente de produto da Logitech For Creators, falou sobre a atualização:

"Esteja você começando ou procurando personalizar totalmente o seu áudio, o Blue VO! CE oferece aos criadores a capacidade de soar profissionalmente na transmissão e várias maneiras de entreter seu público."

Se você estiver usando um Yeti, Yeti Nano ou Yeti X, visite o site da Blue para baixar o software para seu PC ou Mac .