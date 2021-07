Este aplicativo pode escanear uma pilha de tijolos de Lego e dizer o que construir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Este novo aplicativo inteligente pode ser uma resposta para você se - como nós - houver uma grande caixa ou pilha de tijolos Lego não separados em sua casa.

O aplicativo, chamado Brickit, não é construído pela Lego, mas por alguns fãs espertos que usaram a tecnologia de visão computacional de uma maneira inteligente. Ele analisa rapidamente uma pilha de tijolos para ver o que está lá e sugere projetos que você tem a maioria ou todos os tijolos para construir.

Ele até mesmo indica onde na pilha os elementos específicos estão localizados, o que pode ser uma virada de jogo para aqueles que lutam para manter seus conjuntos inteiros.

Atualmente está disponível para iOS, embora Brickit diga que também lançará uma versão Android no devido tempo.

O aplicativo funciona muito rapidamente, mas, como sugere o TechCrunch, seria ainda melhor com informações do próprio Lego, chegando mesmo a sugerir que a Lego deveria comprar o aplicativo. Afinal, o Lego seria capaz de combiná-lo com os estoques nas instruções do Lego fornecidas com os conjuntos e você poderia então registrar os conjuntos que possuía (dados que presumivelmente seriam muito valiosos para o próprio Lego).

Se ao menos a pilha de Lego aleatório pudesse ser feita para se separar ...

Escrito por Dan Grabham.