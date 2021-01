O Lego Vidiyo permite que as crianças façam seus próprios videoclipes com minifiguras

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lego está sempre em movimento e agora está ajudando você a fazer os minifiguras se moverem no ritmo - seu aplicativo mais recente se chama Vidiyo e ajuda as crianças a se tornarem diretores de cinema com um processo fácil.

Desenvolvido em colaboração com o Universal Music Group (UMG), o aplicativo usa AR para fazer personagens minifiguras estáticas ganhar vida e se moverem com a música (apenas artistas BMG, naturalmente). Outros elementos de Lego também podem estar envolvidos. O usuário pode obviamente definir a cena e digitalizar as minifiguras que deseja que apareçam.

O aplicativo gratuito - lançado em 1º de março junto com conjuntos especiais - usa blocos Lego especiais chamados Beatbits que desbloqueiam efeitos especiais e sons. Você pode escolher sua música usando clipes de 60 segundos de vários artistas, selecionar seus Beatbits e gravar.

Naturalmente, você pode editar seu vídeo entre 5 e 20 segundos para compartilhar sua criação com outras pessoas.

O aplicativo é voltado para crianças de 7 a 10 anos e, portanto, o Lego moderará os clipes antes que eles apareçam no aplicativo. Rostos de crianças não terão permissão para aparecer nos vídeos que estão publicamente disponíveis.

"Queremos alimentar a imaginação da próxima geração de criativos, fornecendo uma nova tela para as crianças se expressarem de forma criativa", disse Julia Goldin, chefe de marketing da Lego. “Pesquisas mostram que mais de três quartos dos pais globalmente desejam que seus filhos tenham mais confiança criativa, então estamos lançando o Lego Vidyo para ajudar a fazer isso acontecer.

"Sabemos que as crianças estão sempre buscando novas maneiras de experimentar criativamente e mal podemos esperar para ver o que elas criarão!"

Escrito por Dan Grabham.