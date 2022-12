Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Instagram anunciou uma série de recursos aprimorados de compartilhamento e alguns deles serão imediatamente familiares aos usuários de outros aplicativos de alto perfil.

Embora a Instagram tenha anunciado um punhado de recursos, todos eles se referem ao compartilhamento de conteúdo de novas maneiras, começando com as Notas. O recurso é muito semelhante ao WhatsApp's Status e permite que as pessoas adicionem uma pequena mensagem a seu perfil que pode ser usada para dizer como eles estão se sentindo e muito mais.

Quando falamos curto, estamos falando sério - Instagram está limitando as notas a apenas 60 caracteres. As notas aparecem então na parte superior da caixa de entrada de seus amigos e apenas por 24 horas. Depois disso, elas desaparecem.

Outro ajuste é na verdade um par de características que estão chegando às Histórias. As pessoas podem agora convidar as pessoas a participar de Add Yours in Stories pela primeira vez, enquanto que as Candid Stories são outra adição que se sentirá familiar. É como a BeReal, e as pessoas recebem notificações para compartilhar "um candidato" com seus amigos. Assim como a BeReal, as candidatas só são visíveis para as pessoas que as compartilham elas mesmas também.

Diga-lhes o que realmente está em sua mente



Compartilhe seus pensamentos com Notas - e veja o que seus amigos estão fazendo até pic.twitter.com/6mbSz0UGPx- Instagram (@instagram) 13 de dezembro de 2022

Além de tudo isso, os perfis dos grupos logo permitirão que as pessoas criem e se juntem a grupos de pessoas sob um único perfil. Coleções colaborativas também serão uma nova maneira para que as pessoas se conectem com amigos em torno de um interesse compartilhado, segundo nos dizem. As pessoas salvarão postos para uma coleção colaborativa em um grupo ou DM individual, também.

Há muita coisa acontecendo na Instagram neste momento e, embora a maior parte esteja disponível agora, parte dela ainda está muito em fase de teste. Você pode saber mais sobre o que a Instagram tem cozinhado no post de anúncios vinculado abaixo, também.

Escrito por Oliver Haslam.