Em breve será mais fácil alternar entre os perfis do Facebook e da Instagram

(Pocket-lint) - Meta está testando novas ferramentas para facilitar sua vida se você executar múltiplas contas no Facebook e Instagram para diferentes usos.

A empresa anunciou que está adicionando seu Centro de Contas a ambos os aplicativos. Assim, os usuários poderão mudar mais facilmente entre contas pessoais, comerciais e de marca. Ideal se você estiver tentando gerenciar várias coisas para seu próprio uso ou para fins comerciais.

No futuro, você poderá ver quando você tiver notificações para cada aplicativo, pois elas serão convenientemente exibidas em um único lugar. Mais importante ainda, porém, você poderá alternar entre os aplicativos mais facilmente.

AInstagram já tem a capacidade de mudar entre contas há algum tempo, mas em breve deverá ser mais fácil fazer o mesmo também no Facebook. Ele também permitirá que você salte do Facebook para a Instagram com mais facilidade.

Meta disse que a nova ferramenta está sendo testada na web e também em iPhones Apple e smartphones Android. Embora seja apenas um teste no momento e você terá que esperar para que ela se desenvolva.

A empresa também está tentando fazer com que o processo seja o mais perfeito possível. Ao mesmo tempo em que garante sua contabilidade e segurança. Portanto, se você ativar a autenticação de dois fatores no Facebook, tanto o Facebook quanto a Instagram estarão protegidos. Você também será notificado quando novas contas forem criadas usando sua conta principal também.

Escrito por Adrian Willings.