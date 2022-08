Como excluir permanentemente sua conta Instagram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você está tentando apagar seu Instagram mas não consegue encontrar onde a opção está enterrada? Não se preocupe. Pocket-lint lhe dirá como, neste guia. Lembre-se, quando você apagar sua conta, seu perfil, fotos, vídeos, comentários, gostos e seguidores serão removidos permanentemente. Você pode optar por desativar sua conta em seu lugar. Mas não é isso que estamos discutindo aqui. É assim que você pode se livrar de seu Instagram de uma vez por todas.

A primeira coisa a fazer é entrar em sua conta Instagram a fim de solicitar a exclusão permanente de sua conta Instagram. Uma vez conectado, você pode solicitar a exclusão permanente de sua conta Instagram .com em um navegador móvel ou em um navegador desktop. Ou, você pode fazê-lo a partir do aplicativo Instagram para iPhone. Depois que sua conta for excluída, você poderá se inscrever novamente com o mesmo nome de usuário, desde que não tenha sido tomada por uma nova pessoa no Instagram.

Vá para Instagram.com em seu navegador e faça o login em sua conta Instagram. Vá para a página Apagar sua conta de um navegador móvel ou de um computador. Selecione uma opção no menu "Por que você deseja excluir [nome da conta]?" e digite novamente sua senha. A opção de excluir permanentemente sua conta só aparecerá depois que você tiver selecionado um motivo e digitado sua senha. Clique ou toque em Excluir [nome de usuário].

Abra o aplicativo Instagram em seu iPhone e faça login em sua conta Instagram. Toque em Profile ou na foto do seu perfil no canto inferior direito para ir ao seu perfil. Toque em Mais opções no canto superior direito e, em seguida, emConfigurações. Toque em Account, depois em Delete account , na parte inferior. Toque em Excluir conta e , em seguida, toque em Continuar apagando conta. Selecione uma opção da opção "Por que você quer excluir [nome da conta]?" e digite novamente sua senha. A opção de excluir permanentemente sua conta só aparecerá depois que você tiver selecionado um motivo e digitado sua senha. Toque em Excluir [nome de usuário], depois em OK para confirmar.

De acordo com a Instagram, isto é o que acontece depois que você solicita a exclusão permanente de sua conta Instagram

Após 30 dias do pedido de exclusão de sua conta, sua conta e todas as suas informações serão permanentemente excluídas.

Após 30 dias, você não poderá recuperar suas informações.

Durante esses 30 dias, o conteúdo não será acessível a outras pessoas usando o Instagram.

Pode levar até 90 dias para completar o processo de exclusão após o seu início.

Deseja saber mais? Veja a página de suporte da Instagram.

Antes de excluir sua conta, você pode querer fazer o login e baixar uma cópia de suas informações (como suas fotos e posts) da Instagram. Basta usar a ferramenta de download de dados da Instagram. Pocket-lint também tem um guia completo sobre como a ferramenta funciona e é um método eficaz para salvar todas as suas fotos e postagens antes de excluir sua conta Instagram: Como baixar e visualizar seu relatório de dados Instagram.

