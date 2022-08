Como cruzar carretéis da Instagram para o Facebook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta está agora facilitando aos usuários e criadores o cruzamento de conteúdo entre suas plataformas para que você possa ter certeza de que seus carretéis serão vistos por mais pessoas.

Oscarretéis Instagram são uma parte importante dos esforços da Meta para competir com o TikTok e há várias atualizações chegando aos carretéis para ajudar a melhorá-los.

A esperança é ajudar os criadores a crescer e também monetizar o conteúdo em ambas as plataformas sociais.

Meta observa que esta característica está se espalhando pelo mundo, mas pode ainda não estar disponível para todos.

Para começar com a postagem cruzada de bobinas da Instagram para o Facebook, você precisa primeiro ligar suas contas através do Centro de Contas.

Uma vez que suas contas Instagram e Facebook estejam conectadas, você poderá então compartilhar um carretel para ambas as plataformas ao mesmo tempo.

Quando você estiver no Instagram, poderá então seguir estes passos:

Primeiramente, comece registrando seu carretel no Instagram Durante o processo, não se esqueça de clicar a seguir Você deve então ver uma opção para compartilhar no Facebook Clique para selecionar a conta do Facebook que você deseja compartilhar para Encontre a opção de compartilhar automaticamente todas as bobinas futuras no Facebook Participação de imprensa

Se você precisar, também é possível ajustar as configurações de sua conta para que todos os carretéis futuros também sejam automaticamente adicionados ao Facebook.

Para fazer isso:

Vá até o seu perfil tocando na foto do seu perfil Clique no menu de hambúrgueres no canto superior direito da tela Toque nas configurações Rolar para baixo e tocar no Centro de Contas Siga as etapas para adicionar a conta que você deseja compartilhar e compartilhar aqui Em seguida, encontre a configuração para compartilhar automaticamente

Como você esperaria, quando você compartilha um carretel Instagram Reel para o Facebook eles aparecerão automaticamente como carretéis do Facebook. Por padrão, os carretéis do Facebook serão vistos por seu público padrão. Se você quiser mudar isso, então você precisará mudar o público em suas configurações.

Se você tiver uma conta pública Instagram, então os carretéis do Facebook serão automaticamente abertos ao público para serem vistos. Alternativamente, se sua conta Instagram for privada, então os carretéis só serão visíveis para seus amigos no Facebook.

Junto com a capacidade de postagem cruzada, a Meta também adicionou opções extras de remixagem de carretéis aos carretéis do Facebook. Portanto, se você estiver remixando, poderá adicionar seu vídeo após o Reel original ou usar a opção lado a lado.

Além disso, Meta está adicionando a opção de adesivo "Add Yours" que é popular entre as Histórias Instagram. Assim, você poderá criar um novo carretel baseado em uma tendência e fazer com que outros façam o mesmo com seus carretéis.

Saibamais sobre a afixação cruzada aqui.

Escrito por Adrian Willings.