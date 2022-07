A folga Instagram reverte algumas características novas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os usuários do Instagram não ficaram muito satisfeitos com as recentes mudanças na plataforma, com celebridades de alto nível como Kim Kardashian compartilhando a mensagem "Make Instagram Instagram Again".

Agora, parece que o Instagram está ouvindo os outcries, e começou a reverter algumas das novas características.

Primeiramente, a versão experimental do aplicativo que se abriu para fotos e vídeos em tela cheia, de uma forma semelhante ao TikTok, será gradualmente eliminada.

"Estou feliz por termos assumido um risco - se não estamos falhando de vez em quando, não estamos pensando grande o suficiente ou ousado o suficiente", disse o chefe da Instagram, Adam Mosseri, ao Platformer.

"Mas definitivamente precisamos dar um grande passo atrás e nos reagrupar". [Quando] aprendemos muito, então voltamos com algum tipo de idéia nova ou iteração". Por isso, vamos trabalhar através disso".

O Instagram também reduzirá o número de postos recomendados no aplicativo, pelo menos até que melhore seus algoritmos.

Esta é a característica que achamos mais frustrante, devido à grande quantidade de posts recomendados, e estamos felizes em ver uma mudança chegando.

"Quando você descobre algo em seu campo que não seguia antes, deve haver uma barra alta - deve ser simplesmente ótimo", disse Mosseri.

"Você deve ficar encantado em vê-la". E acho que isso não está acontecendo o suficiente neste momento".

No entanto, só porque a empresa está recuando, por enquanto, isso não significa que estas características não reaparecerão no futuro.

Mosseri disse que a Instagram precisa "melhorar no ranking e nas recomendações, e então - se e quando o fizermos - poderemos começar a crescer novamente".

Escrito por Luke Baker.