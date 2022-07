Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Instagram acrescentou uma nova funcionalidade chamada Dual, e permite que você utilize tanto as câmeras frontais quanto as traseiras de uma só vez.

A idéia é que você possa gravar algo interessante, ao mesmo tempo em que grava sua reação a ele, e ambas aparecerão na tela ao mesmo tempo.

Se você já assistiu a uma serpentina no Twitch, você provavelmente estará familiarizado com o formato, onde a jogabilidade é o foco, mas uma câmera de face menor mostra as reações da serpentina.

Então, agora que sabemos o que é, aqui está como acessá-la:

Abra seu aplicativo Instagram e toque no ícone Plus na parte superior para criar um posto A partir do menu suspenso, selecione Reel No lado esquerdo de sua tela, você verá numerosos ícones, toque na seta para baixo para mostrar mais Selecione o ícone da câmera que está rotulado Dual Toque no ícone grande do carretel no centro para gravar seu vídeo Uma vez terminado, você pode continuar a editar seu vídeo ou adicionar filtros e efeitos antes de postar

Junto com a adição da Dual, a Instagram introduziu uma variedade de mudanças na maneira como a Reels funciona.

O principal é que a Reels está se tornando o formato padrão para todo o conteúdo de vídeo na plataforma. Portanto, agora, quando você postar um vídeo que tenha menos de 15 minutos de duração, ele se tornará automaticamente um carretel.

Atualizações do Reels



Estamos anunciando novas funcionalidades que tornam mais fácil e divertido colaborar, criar e compartilhar Reels. Estas atualizações incluem:



- Fusão de vídeo de bobinas

- Modelos de bobinas

- Melhorias na Remix

- Dual Camera



Confira-os e me informe o que você acha pic.twitter.com/XZUiqmANSX- Adam Mosseri (@mosseri) 21 de julho de 2022

Não haverá mais uma aba separada para vídeos e carretéis em seu perfil, ambos serão consolidados em uma só aba.

Há inúmeras novas características para Remixes, incluindo novas opções de layout e a opção de criar um Remix a partir de um post de foto.

A Instagram também introduziu uma variedade de modelos para tornar a criação de bobinas mais fácil do que nunca.

Escrito por Luke Baker.