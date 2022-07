Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os adolescentes britânicos estão virando as costas para as fontes tradicionais de notícias, como a TV terrestre e, especificamente, a BBC. Em vez disso, eles estão confiando na Instagram, na TikTok e no YouTube para fornecer suas atualizações regulares de notícias.

Um novo relatório do Ofcom revela que os três serviços online ultrapassaram os canais One e Two da BBC como os destinos mais populares para a cobertura jornalística da faixa etária.

Mas a TV não é a única vítima do aumento da popularidade dos aplicativos de vídeo social entre os adolescentes, menos usuários usam o Facebook para notícias também.

Na verdade, os adultos britânicos também estão se afastando do Facebook quando se trata de suas atualizações regulares locais e verbais. Onde 34% citaram a rede social como seu principal objetivo em 2018, apenas 22% afirmam confiar nela agora.

O Facebook tem sido acusado de permitir "notícias falsas" e fontes não confiáveis nos últimos anos, o que poderia ser contributivo. Mas, também pode estar no foco das emissoras de notícias, pois elas se esforçam mais para servir o público no TikTok e afins.

Ofcom descobriu que um quarto dos usuários da TikTok que recebem suas notícias da plataforma, o fazem através das contas da BBC, Sky News e outros provedores tradicionais.

Escrito por Rik Henderson.