Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os influenciadores Instagram podem agora compartilhar posts exclusivos, carretéis e histórias, com o aplicativo adicionando um paywall como parte de seu programa de assinatura do criador.

A mudança, anunciada pelo chefe da Instagram, Adam Mosseri, significa que algum conteúdo será escondido daqueles que não pagam para vê-lo - com estes posts assinalados com um crachá roxo.

Ao lado disso, é introduzida também uma função de bate-papo para assinantes, o que significa que os influenciadores podem entrar em grupos de DMs com até 30 assinantes. Estes são alimentados pelo irmão da Instagram, Messenger, com criadores capazes de expulsá-los de uma história ou diretamente de sua caixa de entrada, e eles também terminarão automaticamente após 24 horas.

Os fãs que pagam uma assinatura - que pode chegar a US$ 100 por mês - agora também têm acesso a uma guia de casa no perfil de um criador, o que significa que eles têm uma maneira fácil de acessar postagens, carretéis, vídeos ao vivo arquivados e mais tudo em um só lugar.

Atualização de assinaturas



As assinaturas são uma ótima maneira para os criadores terem uma renda previsível e para os fãs obterem conteúdo exclusivo de criadores que eles amam.



Esta atualização inclui:

- Chats de Assinante

- Bobinas de Assinante

- Posts de Assinante

- Casa de Assinante pic.twitter.com/5PzDTcwn8d- Adam Mosseri (@mosseri) 14 de julho de 2022

Mosseri indica em seu posto que a introdução de um paywall foi o recurso mais solicitado pelos criadores do programa, com milhares de usuários agora dando mais poder sobre sua plataforma.

E, sobre essa nota, com Meta recentemente afirmando que os criadores não serão cobrados uma comissão sobre os ganhos através do aplicativo até 2024 (ao invés do final de 2022), é potencialmente possível que agora vejamos um influxo de criadores testando essas novas ferramentas e construindo uma audiência de bastidores.

Naturalmente, também deve ser dito que a Instagram não é a primeira a introduzir este tipo de acesso exclusivo à plataforma de um criador, com os gostos de Twitch, OnlyFans e Discord, tudo isso incluindo parte do que estamos vendo aqui.

Se isso se revela um sucesso ainda está por ver, mas certamente é um passo na direção certa para aqueles que pretendem rentabilizar seu perfil online.

Escrito por Conor Allison.