(Pocket-lint) - A Instagram está testando novas maneiras para os usuários verificarem suas contas, incluindo um método que visa estimar a idade com uma varredura de vídeo da face.

Atualmente, uma das instâncias em que o aplicativo exige que os usuários verifiquem sua idade é quando eles editam sua data de nascimento, o que pode ser feito através de fotos de cartões de identificação. Entretanto, o aplicativo da Meta está agora introduzindo alguns novos métodos para ajudar a agilizar este processo - a comprovação social e a estimativa de IA através de selos de vídeo.

O primeiro, o comprovante social, simplesmente vê a Instagram pedir a três seguidores mútuos do usuário que confirmem sua idade, sendo que esses seguidores naturalmente precisam ser verificados como acima de 18 anos de idade. Aqueles que foram solicitados então têm três dias para responder ao pedido.

O método de escaneamento facial, no entanto, envolve o envio de uma fotografia de vídeo a uma empresa terceirizada, Yoti, que então usa o aprendizado por máquina para fazer uma estimativa da idade da pessoa.

A Yoti já emprega tecnologia semelhante para verificação de identificação que é aprovada pelo governo britânico e reguladores digitais na Alemanha, trabalhando através da detecção de sinais faciais. Você pode realmente tentar aqui, com a empresa também indicando que ela não retém nenhum dado que você compartilha com ela.

Ainda não está claro como a Instagram irá aproveitar a tecnologia para ajudar seus próprios métodos de verificação, mas esperamos que ela funcione da mesma forma que a demonstração na web da Yoti.

E provavelmente será um acréscimo bem-vindo à experiência do aplicativo. Afinal de contas, enquanto os usuários devem ter pelo menos 13 anos de idade para se cadastrar em uma conta Instagram, o aplicativo não tinha realmente nenhum método para ajudar a controlar isto - nem mesmo perguntando aos novos usuários sua data de nascimento - até 2019. Mesmo assim, somente no ano passado, a introdução de uma data de nascimento tornou-se obrigatória para todos os usuários (embora isto também pudesse ter sido retirado automaticamente de uma conta no Facebook).

No entanto, o aplicativo está melhorando neste sentido, e agora até usa ferramentas que visam detectar sinais em postagens de comemoração de aniversário, verificando se os detalhes coincidem com a idade reivindicada pelo usuário. Se não corresponderem, são então sinalizados, e a verificação da idade pode ser necessária.

Este par de métodos recentemente introduzidos, então, faz parte de um esforço mais amplo da Instagram para ajudar a melhorar a segurança dos usuários no aplicativo - e embora seja certamente uma tarefa muito complicada, coisas como esta parecem ser um passo na direção certa.

Escrito por Conor Allison.