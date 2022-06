Instagram acrescenta novos controles parentais no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Meta anunciou o lançamento de algumas novas ferramentas de controle parental destinadas a ajudar a proteger a saúde mental dos adolescentes usuários do Instagram.

As novas ferramentas permitem aos pais estabelecer um limite diário de tempo entre 15 minutos e 2 horas, após o qual uma tela preta bloqueia o acesso ao aplicativo.

Convida a permitir o controle parental agora pode ser enviado pelos pais, enquanto anteriormente teria que ser iniciado pela criança.

Os pais também poderão agendar horários de pausa, bem como ter acesso aos dados se uma criança denunciar outra conta Instagram.

Há outro recurso, chamado de "empurrão", que está sendo julgado no momento. O recurso de "nudge" levará os usuários mais jovens a verificar alguns assuntos diferentes, caso eles continuem procurando a mesma coisa.

Além da Instagram, a Meta também está lançando um painel dos pais em seus fones de ouvido Quest VR.

As ferramentas VR incluem a capacidade de exigir aprovação de compra, bloquear aplicativos específicos, gerenciar o tempo de tela e visualizar a lista de amigos do adolescente.

Algumas ferramentas dos pais já estavam disponíveis para os usuários da Instagram nos EUA, e essas adições agora também estão disponíveis para esses usuários.

Fora dos EUA, as ferramentas começam a ser disponibilizadas este mês aos usuários no Reino Unido, Japão, Austrália, Irlanda, Canadá, França e Alemanha. A Meta planeja expandir isto para todos os usuários do mundo até o final do ano.

Escrito por Luke Baker.