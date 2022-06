Este artista acrescenta um toque criativo brilhante às fotos turísticas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A ilustradora criativa Robin Yayla tem um talento para adicionar trabalhos artísticos às fotos de uma forma que as torne ainda mais atraentes. Yayla encontra inspiração em fotografias já bonitas e depois adiciona elementos extras a elas que realmente chamam a atenção.

Reunimos alguns de seus trabalhos para você apreciar, mas não deixe de dar uma olhada em sua conta Instagram e em seu site para ver ainda mais.

As Torres Folkart são arranha-céus gêmeos localizados na cidade turca de İzmir.

As torres são impressionantes o suficiente por si só, mas aqui Robin Yayla reimaginou as torres como pernas de Optimus Prime.

Existe uma foto mais clichê turístico do que a Torre Inclinada de Pisa com pessoas fingindo estar segurando-a?

Bem, agora ela tem um novo giro graças a Robin Yayla que imaginou que é uma lente fotográfica longa e grande.

De Pisa à pizza, a Itália parece ter tudo. Aqui, a Cidade do Vaticano tornou-se o lar de uma fatia sagrada de pizza de pepperoni. Coisas deliciosas.

Nas águas calmas de Bodrum Marina, o rei Leônidas I, o líder de Esparta é visto defendendo a área de alguns veleiros de aparência perigosa.

Você já viu aqueles jetpacks que parecem ser alimentados por rajadas de água? Bem, aqui parece que é a tecnologia que o Homem de Ferro usa para se locomover.

Estes edifícios em Istambul, Turquia, parecem um pouco com grandes sacos de compras. Ainda mais agora, com a adição de algumas alças.

Um edifício da Elite World Hotels foi transformado em um portal com um Rick e Morty gigantesco que irrompeu em nosso mundo. De onde eles vieram e somos formigas minúsculas nesta dimensão?

Gostamos de como a adição destes pedaços de arte criativa muda sua perspectiva da foto.

Em Berlim, Alemanha, há um edifício que se parece um pouco com um Storm Trooper. Supondo que você tenha um olho criativo e um pouco de imaginação como Robin Yayla.

Em Veneza, há um grande edifício que seria perfeito para espremer limões. Seria uma bagunça se você tivesse um limão tão grande, mas nós adoramos o visual que Robin Yayla criou aqui.

Este edifício envelhecido da Itália certamente parece que está começando a sofrer o teste do tempo. Agora ele foi cortado em pedaços.

Com um olhar imaginativo, Robin Yayla transformou este edifício de Milão, Itália, em uma serpente.

A forma também se encaixa perfeitamente, o que é muito divertido.

Algumas destas imagens são apenas sobre ângulo, perspectiva e um pouco de desenho artístico.

Aqui parece que esta torre da igreja foi transformada em um lápis gigante.

Em Istambul, há um anjo tocando a ponte como se fosse uma harpa. Imaginamos que os motoristas que passam ou ficariam um pouco assustados ou satisfeitos com o passar do tempo.

Gostamos muito do olhar atento da Robin Yayla para os detalhes. Aqui um edifício maciço e imponente se parece com uma escova de dentes elétrica. Ainda mais agora com um pouco mais de trabalho de arte.

É assim que acontecem as avalanches? Deus apenas derramando sua sobra de farinha na encosta da montanha. Certamente uma conspiração divertida.

Abra os edifícios de Istambul e você descobrirá tesouros escondidos e riquezas incalculáveis. Ou pelo menos essa é a história que Robin Yayla está contando aqui.

Muitas destas imagens não seriam tão interessantes sem o trabalho artístico.

Um de nossos guerreiros gauleses favoritos, Obelix é visto flutuando nos céus como um balão de ar quente. Ele deve estar atento ao Asterix, que aparentemente não está em nenhum lugar para ser visto.

Os seres humanos certamente estão arruinando o planeta. Estamos poluindo os oceanos e danificando a terra. Este trabalho artístico pode ser ficção, mas com certeza conta essa história.

