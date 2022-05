Instagram está testando mudanças na alimentação de Histórias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O recurso Histórias Instagram tem sido um sucesso para a plataforma, com muitos usuários usando exclusivamente a alimentação de Histórias e ignorando completamente os postos tradicionais Instagram.

Agora, há relatos de que o Instagram pode estar alterando a forma como as Histórias são mostradas no feed.

Um usuário brasileiro do Instagram, Phil Ricelle, notou que seu feed de histórias estava mostrando apenas as três primeiras Histórias compartilhadas pelas pessoas que ele segue.

Atualmente, os usuários podem publicar até 100 Stories por dia, e os seguidores terão que passar por todos eles ou passar para o próximo Story.

Com a nova atualização, a Instagram mostrará apenas três Stories e o telespectador deverá tocar um botão "Mostrar Tudo" para ver mais. Caso contrário, o Instagram saltará automaticamente para as próximas Histórias da pessoa seguinte.

É um movimento interessante, e podemos entender a lógica, significará que os telespectadores podem chegar ao conteúdo que lhes interessa mais rapidamente e só então optar por mergulhar mais fundo.

Mas para os criadores, pode ser muito frustrante e quase certamente mudará a forma como o recurso é utilizado. Eles verão uma queda acentuada no espectador após as três primeiras Stories e serão incentivados a manter seu conteúdo em três Stories no total ou a transferir partes importantes para as três primeiras Stories.

Aqueles que estão acostumados a se deparar com o limite diário de 100 Stories provavelmente se sentirão penalizados com a mudança. Isso também torna o conteúdo como as Perguntas e Respostas, que freqüentemente ocorrem dentro do recurso Histórias da Instagram, menos acessível.

A partir de hoje, parece que apenas um pequeno número de pessoas recebeu a atualização. Portanto, assumimos que a Instagram está testando como ela funciona antes de se comprometer com uma implementação mais ampla. Estaremos interessados em ver como ele se desenvolve.

Escrito por Luke Baker.