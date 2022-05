Instagram com TikTok com tela completa de teste de alimentação doméstica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Instagram está testando um recurso ao estilo TikTok pelo qual os vídeos são servidos em tela cheia na página inicial.

A rede de mídia social quer "trazer o vídeo mais para a frente e para o centro" que afirma, e a mudança de design significa que a Reels se tornará uma parte mais significativa do aplicativo móvel.

Ele já representa 20% do tempo total que os usuários da Instagram gastam com o serviço, revelou Meta em uma chamada de salário na semana passada. Com o novo formato TikTok-alike, isso pode aumentar.

O teste ainda inclui barras superiores e inferiores, mas preenche o restante da tela com um vídeo com texto sobreposto.

A captura de tela no topo desta página é uma maquete enviada à TechCrunch, mas dá uma boa impressão do que os usuários podem esperar se e quando o recurso for lançado em geral.

A Instagram também tem testado outras novas funcionalidades recentemente, com a capacidade de colocar os posts de outros usuários no topo de uma página de perfil também no trabalho.

Todos os seus testes estão disponíveis para um número seleto de Instagrammers no momento e podem nunca ser adotados para o aplicativo principal, mas os dois sugeridos aqui nos parecem razoáveis. Nós o informaremos sobre qualquer outra coisa que descobrirmos.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Chris Hall.