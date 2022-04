Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Instagram está testando uma nova funcionalidade que permitiria aos usuários fixar postos específicos em seus perfis.

De acordo com um porta-voz da Meta, a nova adição está atualmente em fase de teste e definida para aparecer para um número seleto de usuários no aplicativo.

Quando isso acontecer, permitirá que eles fixem qualquer postagem acima do resto da grade em seu perfil Instagram, e estará disponível para selecionar no menu de três pontos ao lado de cada postagem individual.

Aparentemente, este novo recurso funcionaria de forma similar aos Story Highlights, que permitem que os usuários fixem as histórias em seus perfis e os façam sentar em bolhas no topo de sua grade.

E mesmo que este recurso permita incluir posts como parte do carretel de Destaques, permitir que posts regulares sejam apresentados por conta própria seria, a nosso ver, uma boa melhoria para os usuários.

Afinal de contas, se você for um cartaz freqüente, as coisas podem facilmente ser enterradas na grade. E, com esta mudança, os usuários seriam capazes de estilizar seus perfis mais facilmente.

É um princípio semelhante ao recurso de tweet com pinos do Twitter, que permite aos usuários selecionar um de seus tweets para aparecer no topo de seu fluxo. Com a introdução proposta pela Instagram, entretanto, ainda não está claro quantos espaços estarão disponíveis para postagens com pinos.

Se e quando virmos o recurso ser lançado para todos os usuários, é claro, e ainda é possível que a Instagram teste o recurso e decida não implementá-lo.

Tipicamente, porém, aqueles em desenvolvimento como este recurso de postagens afixadas chegam a uma versão posterior do aplicativo, por isso vamos manter nossos olhos abertos nas próximas semanas e meses para qualquer desenvolvimento.

Escrito por Conor Allison.