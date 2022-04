Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os usuários da Instagram nos EUA com contas públicas podem agora etiquetar produtos em seus posts. Anteriormente, este recurso era restrito a marcas e alguns criadores. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a etiquetagem de produtos na Instagram, incluindo como fazê-lo e se você recebe uma parte das vendas.

Os influenciadores usam a capacidade de etiquetar produtos para mostrar ao seu público e seguidores as várias coisas que eles têm em seus postos e oferecer-lhes uma chance de comprá-los.

Então, se seu chef favorito usa uma placa quente particular em todos os seus vídeos virais, então talvez eles a etiquetem em vídeos futuros, permitindo que você veja a marca, modelo e onde comprar. É tão simples quanto isso. Mesmo que você não seja um influenciador ou chef, você poderia usar a etiquetagem do produto para mostrar as coisas que você ama. Os usuários da Instagram também poderiam usar a etiquetagem do produto para melhor "apoiar seus pequenos negócios favoritos".

Durante a criação, você pode etiquetar até 20 produtos por poste. Você também pode etiquetar produtos tanto nos posts novos quanto nos já existentes em sua conta Instagram.

Crie um post: Toque + e mude para Post. Selecione ou tire uma foto ou vídeo.

Adicione uma legenda, efeitos e filtros.

Toque na seta ou na próxima. Toque em Tag People. Você precisará etiquetar uma marca elegível, e então você poderá procurar produtos.

Você verá opções em Pessoas e Produtos. Toque em Produtos. Toque na foto para começar a etiquetar os produtos. Use os descritores para encontrar o produto. Uma vez encontrado um produto, você pode especificar qualquer estilo e/ou cores.

Toque para adicionar uma etiqueta. Pressione compartilhar para publicar o post com a etiqueta do produto. Seus produtos etiquetados serão exibidos no post.

Saiba como editar ou excluir tags de produtos no guia de suporte da Instagram aqui.

Mensagens com tags de produtos aparecerão nos feeds de seus seguidores, em seu perfil e nos resultados de busca na Instagram. A Instagram disse que está trabalhando para trazer um recurso semelhante para as Histórias.

Você pode compartilhar um post da Instagram com tags de produtos no Facebook (basta alternar no Facebook antes de postar).

Por enquanto, não. Esta não é uma oportunidade de afiliação, onde você obteria uma parte das vendas dos produtos que você etiqueta, embora a Instagram tenha testado as afiliadas e esteja explorando maneiras de os criadores ganharem a vida em sua plataforma.

Não, não diretamente. Qualquer pessoa que colocar uma etiqueta em um produto de uma marca ou varejista poderá comprar esse item na Instagram ou indo até a página de detalhes do produto da marca ou do varejista.

A Instagram abriu a etiquetagem de produtos para todos os usuários dos EUA com contas públicas.

Confira o blog da Instagram e o centro de suporte para obter mais detalhes.

