Instagram pode estar preparando um recurso de resposta de voz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram pode estar intensificando a integração de notas de voz em seu aplicativo, com uma visão de um recurso em potencial que pode estar chegando ao seu sistema Stories.

O aplicativo de mídia social tornou-se cada vez mais amigável para aqueles que gostam de gravar notas de voz em vez de escrever mensagens nos últimos anos, e isso parece aumentar ainda mais com a capacidade de responder às histórias das pessoas com notas de voz.

O recurso foi farejado por Alessandro Paluzzi no Twitter, e não há garantia de que ele chegará à versão ao vivo do Instagram para usuários reais, mas você pode ver que está sendo testado.

#Instagram está trabalhando na capacidade de responder a histórias com mensagens de voz pic.twitter.com/6fQNSxB04e — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 26 de março de 2022

Com apenas uma captura de tela de teste como essa, é claro, ficamos com algumas incógnitas sobre como o recurso realmente funcionaria, incluindo a questão de saber se você só seria capaz de enviar mensagens às pessoas com notas de voz se você são seguidos de volta por sua conta.

Caso contrário, isso pode deixar o sistema aberto a alguns usos potencialmente abusivos, embora isso seja igualmente verdade para as respostas de texto que você pode enviar atualmente.

O próprio Instagram não está dizendo nada sobre o recurso em potencial, é claro, então teremos que sentar e esperar pela palavra oficial sobre se ele realmente será lançado e quando isso poderá acontecer.

Escrito por Max Freeman-Mills.