Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram atualizou a forma como o feed principal funciona, introduzindo Favoritos e Seguindo . Essas são duas novas maneiras de escolher o que você vê em seu feed. Confuso? Sem problemas. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Favoritos e Seguindo, incluindo como alternar entre eles no Instagram e qual é a diferença entre as duas opções.

Ao abrir o aplicativo do Instagram, você é recebido com um feed principal de fotos e vídeos compartilhados por pessoas que você segue. O feed também inclui postagens e anúncios sugeridos. Muitos usuários criticaram o feed - principalmente, a classificação algorítmica do Instagram. Em uma tentativa de resolver suas preocupações, o Instagram está oferecendo aos usuários duas maneiras de classificar seu feed. Estes são chamados de Favoritos e Seguintes.

Seguindo: veja as postagens mais recentes de todas as contas que você segue, na ordem em que foram publicadas.

veja as postagens mais recentes de todas as contas que você segue, na ordem em que foram publicadas. Favoritos: você pode marcar até 50 contas com estrela, para que suas postagens apareçam mais altas em seu feed principal. Você também pode visualizar essas postagens em um feed "Favoritos" separado, que começa com as postagens mais recentes.

Para alternar entre o feed Favoritos e o feed Seguindo no Instagram, abra a versão mais recente do aplicativo móvel do Instagram e siga estas etapas:

Toque no Instagram no canto superior esquerdo da sua página inicial. Selecione Favoritos para ver postagens de contas que você marcou com estrela Ou selecione Seguindo para ver as postagens mais recentes de todas as contas que você segue.

Você pode marcar com estrela ou adicionar até 50 contas à sua lista de Favoritos. (Eles não serão notificados quando forem adicionados ou removidos.) Em seguida, você pode acessar seu feed de Favoritos para ver as postagens mais recentes de seus favoritos.

Para adicionar contas do Instagram à sua lista de Favoritos, abra a versão mais recente do aplicativo móvel do Instagram e siga estas etapas:

Toque no ícone de três pontos acima de uma postagem em seu feed Toque em Adicionar aos favoritos para adicionar uma conta aos seus favoritos.

Os favoritos também podem ser gerenciados tocando no ícone de estrela acima de uma postagem de favoritos em seu feed e, em seguida, tocando em Gerenciar favoritos.

Consulte a página de suporte do Instagram para gerenciar favoritos. O Instagram também tem uma postagem no blog onde anuncia o feed Favoritos e o feed Seguinte.

Escrito por Maggie Tillman.