Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que as NFTs estão chegando ao Instagram, embora os detalhes ainda sejam vagos.

Ele anunciou a notícia durante uma sessão no South By Southwest. "Estamos trabalhando para trazer NFTs para o Instagram no curto prazo", disse ele, de acordo com The Financial Times , Engadget e The Daily Beast. "Não estou pronto para anunciar exatamente o que será hoje. Mas nos próximos meses, a capacidade de trazer alguns de seus NFTs".

"Espero que com o tempo consigamos cunhar coisas dentro desse ambiente", acrescentou.

Tenha em mente que, no ano passado, o Instagram disse que estava " explorando ativamente NFTs ". Então, em janeiro, relatórios afirmaram que o Facebook e o Instagram estavam desenvolvendo integrações NFT - incluindo recursos para permitir que você use um NFT como perfil e NFTs de hortelã na plataforma. NFT significa "token não fungível". O Pocket-lint tem um guia sobre eles aqui , mas em poucas palavras, pode conter tudo, desde GIFs animados a músicas. Um NFT pode ser único ou uma cópia de muitos - isso porque o blockchain é usado para rastrear quem tem a propriedade do arquivo.

Atualmente, não está claro se o Meta permitirá que você, por exemplo, venda uma postagem popular do Instagram como NFT ou NFTs de hortelã que fornecem acesso a histórias ocultas do Instagram. Imagine também um mercado, onde você pode comprar e vender a propriedade desses itens digitais, tudo dentro do Instagram. Suspeitamos que haverá algum tipo de camada de metaverso aqui também.

O Instagram não será a primeira rede social a oferecer NFTs. O Twitter já permite que alguns usuários definam um NFT como suas fotos de perfil. Eles aparecem como hexágonos.

Escrito por Maggie Tillman.