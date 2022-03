Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram está adicionando legendas geradas automaticamente para vídeos, tornando o feed mais acessível para usuários surdos ou com deficiência auditiva.

Ao anunciar o novo recurso no Twitter , a empresa observa que os criadores de conteúdo não precisarão mais adicionar legendas manualmente aos vídeos, com os scripts gerados automaticamente configurados para serem lançados em 17 idiomas.

Mais virão em um futuro próximo, diz o Instagram, mas inglês, espanhol, português, alemão, francês, italiano e árabe estão entre os primeiros lançamentos.

Naturalmente, além de ser um recurso há muito esperado para quem precisa de assistência na visualização de vídeos, a nova adição também é útil para quem simplesmente precisa ver um vídeo sem som. E, como sempre, os usuários terão a opção de ativar ou desativar as legendas geradas automaticamente por meio das configurações avançadas do aplicativo.

Curiosamente, o chefe da empresa, Adam Mosseri, descreveu a mudança como um “muito tempo chegando”, embora fique atrás do concorrente TikTok , que lançou legendas geradas automaticamente em abril de 2021.

Também ocorre quando o Instagram enfatiza continuamente a melhoria do Reels , seu rival direto do TikTok, com recursos como Remix (semelhante ao TikTok Duets ) e Reels Visual Replies, ambos chegando no ano passado.

Este último movimento também ocorre um dia após o término do suporte ao aplicativo IGTV autônomo, com o Instagram apontando que continuará simplificando o vídeo no aplicativo principal - um movimento natural, considerando que o Reels é o maior contribuinte da empresa para o crescimento do engajamento.

Em suma, as legendas geradas automaticamente são uma adição pequena, mas significativa, pois continua a borrar as linhas entre TikTok e Reels e torná-las plataformas cada vez melhores.

No entanto, como vimos nos primeiros dias de idas e vindas entre o Snapchat e o Instagram Stories , um vencedor quase certamente surgirá nos próximos dois anos na arena de vídeos curtos.

Escrito por Conor Allison.